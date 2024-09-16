حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشّريعة والقانون

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 51 لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشّريعة والقانون برئاسة خالد جاسم بن كلبان وعضوية كل من جمــــال عبـدالرحمــــن المدفــــع نائباً للرئيس،

والدكتور أحمـــد عبدالعزيــــز الحـــــداد، وخالـــــد أحمــد الشيــــخ مبــــارك، و أحمـــد عيسى ناصـــر الســـركال، وأحمــــد مـحمـــد بــن مـسمـــــار، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للكلية.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.