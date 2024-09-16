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بن ناصر يغيب عن ميلان ويترك فراغاً في أوقات حرجة

9/16/2024 8:10:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي عن غياب الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط الفريق عن الملاعب لنهاية العام الجاري 2024.

وكشف النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن بن ناصر أجرى عملية جراحية على مستوى الساق في فنلندا، صباح اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن اللاعب الجزائري الدولي يحتاج أربعة أشهر للتعافي بعد هذه العملية الجراحية.

واستهل فريق ميلان مشواره في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بنتائج متواضعة حيث حقق فوزا وحيدا مقابل تعادلين وخسارة في أول أربع جولات.

ويستعد الفريق الإيطالي لمواجهتين من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يلعب ضد ليفربول غدا الثلاثاء في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا ثم يواجه غريمه التقليدي إنتر ميلان في الديربي يوم الأحد المقبل بالجولة الخامسة للدوري.

كما ستحرم العملية الجراحية الجزائري إسماعيل بن ناصر من استكمال المشوار مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 حيث سيلعب محاربو الصحراء أربع مباريات أمام توجو ذهابا وإيابا في تشرين الأول/أكتوبر ثم يلاقي غينيا الإستوائية وليبيريا في نوفمبر.

واستهل المنتخب الجزائري مشواره في التصفيات بفوزين على غينيا الإستوائية وليبيريا خلال الأسبوع الماضي.

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