ساشا بوي ينفصل عن الملاعب بعد جراحة ناجحة.. فترة غياب ممتدة للمدافع البافاري

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الإثنين أن ساشا بوي مدافع الفريق سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابته بتمزق في غضروف الركبة اليسرى.

وأوضح النادي البافاري أن بوي أصيب أثناء التدريبات أمس الأحد، وخضع بالفعل لعملية جراحية ناجحة.

وكان بوي أساسيا في مباراتين من أول ثلاث لبايرن ميونخ في الألماني هذا الموسم، وشارك في الفوز العريض بنتيجة 1/6 على هولشتاين كيل الصاعد من الدرجة الثانية يوم السبت الماضي.

ويستعد بايرن ميونخ لانطلاقة مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة دينامو زغرب الكرواتي غدا الثلاثاء ثم سيحل ضيفا على فيردر بريمن يوم السبت المقبل في بطولة الدوري.

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