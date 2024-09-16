سلوت يواجه اختبارات صعبة.. بداية مثالية لليفربول تنتهي بمرارة الخسارة الأولى في أنفيلد

حقق المدرب الهولندي أرنه سلوت بداية مثالية مع ليفربول الإنكليزي بعد حلوله بديلا للألماني يورغن كلوب، إلّا أنه تجرّع مرارة الهزيمة الأولى على أرضه أمام نوتنغهام فوريست بهدف وحيد، أنهت فترة شهر العسل وكشفت عن تصدّعات في أروقة نادي الـ "ريدز".

لا يملك ليفربول، رابع الانكليزي الممتاز هذا الموسم، ترف الوقت لتضميد جراحه المحلية اذ يستعد للسفر إلى ميلانو الإيطالية لمواجهة "روسونيري" الثلاثاء في مستهل عودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد عام بعيدا عن مسابقة الأندية الأوروبية النخبوية.

وخلال حقبة كلوب، استعاد ليفربول هيبته على الصعيد القاري، فوصل عملاق الكرة الإنكليزية إلى نهائي دوري الأبطال ثلاث مرات في خمسة مواسم بين عامي 2018 و2022، وفاز بالكأس للمرة السادسة في تاريخه.

ورث سلوت إرثا ضخما من كلوب، في حين لم ترحم قرعة المسابقة القارية في صيغتها الجديدة مدرب فينورد السابق، حيث سيواجه ليفربول الفريقين الأكثر نجاحا في تاريخ المسابقة وهما ميلان (7 ألقاب) وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي (15).

كما سيعود الشاب الإسباني شابي ألونسو، الذي كان المرشح الأوفر حظا لخلافة كلوب، إلى ملعب "أنفيلد" حيث أمضي 5 أعوام كلاعب، ولكن هذه المرة كمدرب مع بطل ألمانيا باير ليفركوزن في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما يعود سلوت إلى هولندا لمواجهة أيندهوفن حامل اللقب.

ويواجه ليفربول أيضا بولونيا الإيطالي وجيرونا الإسباني ولايبزيغ الألماني وليل الفرنسي.

قد يستمتع ليفربول بهذه التحديات رغم سقوطه للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات تواليا في مباراة عانى خلالها لفك شيفرة دفاع نوتنغهام الذي صمد 90 دقيقة ليحقق فوزه الأول في "أنفيلد" منذ 55 عاما بفضل هدف جناحه كالوم هادسون-أودوي.

ورغم استحواذ رجال المدرب سلوت على الكرة بنسبة 70 بالمئة، إلّا أن رفاق المهاجم المصري محمد صلاح افتقروا إلى الشرارة اللازمة لتحقيق الفوز.

قال سلوت المحبط عقب الخسارة "فقدنا الكرة مرات عديدة في مواقف بسيطة. استحوذنا على الكرة كثيرا لكننا نجحنا فقط في خلق ثلاث أو أربع فرص جيدة، لذا فإن هذا ليس كافيا".

تناقض شعور الإحباط الذي انتاب جماهير "أنفيلد"، بشكل حاد مع فرحة الفوز على مانشستر يونايتد 3-0 قبل فترة التوقف الدولي.

وبخلاف كلوب، خلال حقبته مع ليفربول التي قاربت التسع سنوات، الذي كافح لترويض ملعب "أولد ترافورد"، خرج سلوت بعلامات إيجابية في بداياته.

- الاعتماد المفرط على صلاح؟ -

فاز ليفربول بأول ثلاث مباريات في بريميرليغ من دون أن تهتز شباكه، حيث فرض المدرب الهولندي المزيد من السيطرة والحذر على الاسلوب الحر الذي نال تصفيق واستحسان الجماهير تحت قيادة كلوب.

ويتعيّن على سلوت الآن تحقيق التوازن بين فرض أسلوبه الخاص مع الحفاظ على اللاعبين والمشجعين أثناء فترة الانتقال.

تابع المدرب الهولندي متحدثا عن كيفية تغييره للأمور قبل الرحلة إلى ميلانو "إذا كنت سأغير طريقة تحضيري بعد خسارة، فهذا يعني أنني أقوم بأفضل عمل ممكن بعد الخسارة".

وأضاف "أريد أن أرى الموقف ذاته كل يوم: بعد فوز كبير، بعد فوز متواضع، بعد تعادل، بعد خسارة".

بدا واضحا مدى تأثير التوقف الدولي على اللاعبين الدوليين، حيث عمد سلوت إلى استبدال الكولومبي لويس دياس والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بعد 61 دقيقة من صافرة البداية حين كان التعادل السلبي مسيطرا مع نوتنغهام، وذلك بسبب الارهاق بعد واجباتهما الدولية ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية لمونديال 2026.

عكس فشل دياس وماك أليستر داخل المستطيل الأخضر، مدى الاعتماد المفرط على "الفرعون" صلاح البالغ 32 عاما الذي حصل على يوم راحة أكثر وعبء تحمل تسجيل الأهداف بمفرده تقريبا، وهي مسألة يتوجب على سلوت إيجاد الحلول السريعة لها، خاصة مع دخول المصري العام الأخير من عقده.

من ناحيته، قال قائد ليفربول المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بعد الخسارة "لدينا مجموعة جيدة للغاية تدرك أن الأمر غير مقبول ونشعر بخيبة أمل".

وتابع "نعلم أن الجميع يمكنهم تقديم أداء أفضل وعلينا أن نظهر ذلك الثلاثاء (أمام ميلان) وهذا ما نركز عليه. لقد مررنا بهزائم ولحظات صعبة معا وأعتقد أنه يتعين علينا أن نتحلى بالهدوء وسنفعل ذلك".

وأضاف "... نحن بحاجة إلى الفريق بأكمله ونعلم أنه بعد فترة التوقف الدولي ستكون هناك مباراة كل ثلاثة أيام لذلك نحتاج إلى الجميع في أفضل حالاتهم وأفضل مستوى".

وختم عن عودة ليفربول للمشاركة في المسابقة القارية الام "نادي مثل ليفربول يحتاج إلى التواجد في دوري أبطال أوروبا وقد عدنا أخيرا ودعونا نخرج إلى هناك ونقدم أداء أفضل بكثير كما هو مطلوب وإلا فسنواجه مشكلة".

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