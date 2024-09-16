​الإمارات تطلق حملة استثمر في الإمارات للتعريف بالفرص الاقتصادية والاستثمارية في الدولة

أطلقت دولة الإمارات حملة إعلامية عالمية تحت شعار "استثمر في الإمارات"، والتي يشارك بها وبدأت برسالة من النجم العالمي إدريس إلبا، يدعو فيها المبتكرين والمستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في الإمارات، بالاستفادة من البيئة الاقتصادية المتكاملة والإمكانات القوية التي تحظى بها الدولة والتي جعلتها الوجهة الأكثر جذباً للمواهب في العالم.

وافتتحت الحملة الإعلامية بفلم تشويقي يقدم من خلاله النجم العالمي إدريس إلبا تجربته الشخصية في تحقيق المستحيل، وبأن تحقيق المستحيل ممكن وأصبح مثال حي في نموذج دولة الإمارات، ويركز الفيلم على إبراز واحدة من أهم سمات دولة الإمارات والتي تتمثل في قدرتها على توفير العديد من الفرص والمناخ المناسب لتحقيق أكثر الأفكار طموحاً وإبداعاً والتي قد تبدو في أماكن أخرى غير قابلة للتحقيق.



كما وتجوب الحملة مدنًا عالمية مثل كان، وميونيخ، وباريس، ولندن، وزيورخ، وجنيف ونيويورك، وتستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الواعدة حول العالم، للقدوم إلى الإمارات والاستثمار فيها وتحويل أفكارهم إلى واقع، كما تم ضمن الحملة إطلاق منصة Invest والتي تقدم أهم المعلومات والحقائق والمقومات الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات لرواد الأعمال.