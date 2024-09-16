«مِراس» تمنح عقداً بـ850 مليون درهم لأعمال بناء «بولغري لايتهاوس»

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن إرساء عقد بقيمة 850 مليون درهم لصالح شركة دتكو للإنشاءات، وذلك لتنفيذ أعمال البناء في مشروعها «بولغري لايتهاوس»، الذي سيُقام على جزيرة «جميرا باي».

ومع انتهاء الأعمال البحرية في هذا الجانب من جزيرة «جميرا باي» الآن، سيتم قريباً البدء في تشييد البرج السكني الفاخر المكون من 27 طابقاً. ومن المتوقع أن يصبح «بولغري لايتهاوس»، المصُمم من قبل شركة «أنطونيو سيتيريو باتريشيا فييل»، أحد أشهر الوجهات في المدينة ومن أهم معالم الجزيرة.

يتميز «بولغري لايتهاوس» بتصميم مستوحى من الأناقة والفخامة لصانعي المجوهرات الإيطالية، ويضم شقق «بنتهاوس» مكونة من أربع وخمس غرف نوم. كما سيتضمن المشروع فيلا فريدة تُعرف باسم «سكاي فيلا»، تتكون من ثماني غرف نوم موزعة على ثلاثة طوابق تحتل الجزء الأعلى من المشروع، وهي محاطة بحدائق خاصة واسعة على سطح المبنى، ومساحات خارجية، إضافة إلى مسبح خاص، وردهات أنيقة على جانبي المبنى.

ومن المقرر إنجاز مشروع «بولغري لايتهاوس» بحلول الربع الثاني من العام 2027، ليكون المشروع ثالث تعاونٍ يجمع بين «بولغري» و«مِراس».

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «تحافظ «مِراس» على التزامها بتقديم طيف من أرقى العروض السكنية وأكثرها تميزاً وفخامة في دبي، وقريباً سينضم مشروع «بولغري لايتهاوس» إلى محفظتها الاستثنائية. ويرسي مفهوماً جديداً للمعيشة الفاخرة على شاطئ البحر في جزيرة «جميرا باي»، معززاً بالتالي مكانة دبي كوجهة مميزة ومفضلة للعيش».

يوفر «بولغري لايتهاوس» إطلالات خلابة على الخليج العربي وأفق المدينة، ويتميز بواجهة مستوحاة من الحركة اللطيفة للشعاب المرجانية البحرية، والتي تخلق أنماطاً ضوئية تتحدى الزمن، وتوفر في الوقت ذاته أجواءً من الخصوصية والهدوء تترافق مع تحسين مرور الضوء والهواء.

وتشمل المرافق الحصرية أول مارينا ونادي يخوت من بولغري في العالم، ومسابح حديثة، والحدائق ذات المناظر الطبيعية، ومواقف خاصة للسيارات، ومرافق تخزين مخصصة، ومجموعة من أرقى المطاعم المُختارة.

تتميز جزيرة «جميرا باي» بتصميمها الذي يتخذ شكل فرس البحر، وهي تحتضن منتجع بولغري دبي.

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