تغطية «الخسائر الناجمة عن الفيضانات والعواصف» في تأمين «ضد الغير»

أعلنت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين عن إطلاق «FloodGuard»، أول تأمين في منطقة الشرق الأوسط يوفر تغطية حصرية للفقد والتلف العرضي الناجم عن الفيضانات والسيول والعواصف والأعاصير لقائدي المركبات المؤمن لهم ضد المسؤولية المدنية (ضد الغير).

يُقدم FloodGuard تغطية أساسية للمركبات الشخصية أو المملوكة للشركات والمستخدمة حصرياً لأغراض شخصية أو ترفيهية، وخاصة تلك التي يزيد عمرها على 7 سنوات والتي غالباً لا تكون مؤهلة للتأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية.

وقال أنطوان المعلولي، الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين: «أطلقت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين هذا المنتج استجابة للأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات مؤخراً، حيث يوفر هذا البرنامج المبتكر راحة كبيرة لأصحاب المركبات الخاصة، كما أننا حريصون على الالتزام بتلبية احتياجات عملائنا وتعزيز شعورهم بالأمان في ظل هذه التغييرات المناخية التي شهدتها الإمارات».

أما عن حدود التغطية أفاد المعلولي يمكن لحاملي الوثائق اختيار حدود تغطية بقيمة 25,000 درهم أو 50,000 درهم لمدة 12 شهراً.

وأفاد بأنه يتم تفعيل FloodGuard بعد 15 يوماً من تاريخ بدء سريان الوثيقة.

وأكد بأن لا يحل هذا المنتج محل التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية على المركبات أو التأمين ضد المسؤولية المدنية، بل تكون المركبات المؤمن عليها بموجب وثائق تأمين ضد المسؤولية المدنية مؤهلة للتأمين ضد هذا النوع من التأمين مع العلم بأنه لا يشترط أن يكون تأمين المسؤولية المدنية صادراً عن شركة الفجيرة الوطنية للتأمين (AFNIC)، بل من الممكن أن يكون صادراً عن أي شركة تأمين أخرى.

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