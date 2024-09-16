عمر بطاريات السيارات الكهربائية الافتراضي: لغز يعيق تداولها في سوق المستعمل

عندما يشتري مستخدم هاتفاً متحركاً أو جهاز كمبيوتر محمولاً مستعملاً، يكون أول ما ينظر إليه هو عدد مرات الشحن وعمر البطارية المتبقي. ففي أجهزة أبل، على سبيل المثال، يعطي النظام مؤشراً مئوياً عن نسبة صلاحية البطارية. كلما ارتفعت النسبة، بالإضافة طبعاً إلى حالة الجهاز الظاهرية، ارتفع سعره وأصبح جيدة. وكلما قل عمر البطارية، تراجعت قيمة الجهاز. فماذا عن السيارات الكهربائية؟ وإذا كانت تسلا هي الأشهر بين السيارات الكهربائية، كيف يُحدد عمر البطاريات في سيارات تعتمد كلياً على البطاريات؟

البطاريات المستخدمة في جميع السيارات الكهربائية، وكذلك في معظم الأجهزة الكهربائية القابلة للشحن، هي بطاريات ليثيوم-أيون. ومن خصائص الليثيوم-أيون الأساسية أن له عمراً افتراضياً وعدداً محدداً من دورات الشحن، وبعدها تبدأ بعض التفاعلات الكيميائية داخل البطارية التي تقلل من كفاءتها، فتقل قدرتها على تخزين الطاقة وتتباطأ قابليتها للشحن.

وفقاً لـ«تسلا»، تدوم بطاريات سياراتها الكهربائية من 7300 إلى 12045 دورة شحن. دورة الشحن هي عملية تفريغ البطارية لطاقتها ثم إعادة شحنها من صفر إلى 100%. يعني ذلك أنه في حالة شحن السيارة بالكامل يومياً، يمكن أن تدوم سيارات تسلا حوالي 20 عاماً. لكن هذا نظري فقط، لأن كفاءة البطارية تنخفض، ولو بنسبة ضئيلة، مع كل دورة شحن، خاصة أن الشحن السريع يرفع من درجة حرارة البطارية، مما يقلل كفاءتها بشكل أسرع.

وبالتالي، فإن شحن البطارية بالكامل يومياً لن يجعلها تسير نفس عدد الكيلومترات على المدى البعيد، نتيجة عامل التهالك والتفاعل الكيميائي داخل البطارية، تماماً مثل الهواتف الذكية التي تدوم 24 ساعة في أول شهور الاستخدام بشحنة واحدة، ثم يبدأ عدد الساعات في التناقص مع الاستمرارية في الشحن اليومي.

تراجع كفاءة

إذا كان مدى السيارة وقت الشراء 450 كيلومتراً في الشحنة الواحدة، فإنه مع الاستمرار في الشحن اليومي سيقل المدى نتيجة تراجع قدرة البطارية على تخزين الطاقة.

في تحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، طرحت عدة تساؤلات حول مستقبل السيارات الكهربائية. قالت الصحيفة: «لقد راهن العديد من الشركات المصنعة على السيارات الكهربائية كبديل نظيف يخدم البيئة، لكن لا بد من الإجابة على عدة تساؤلات أولاً، وهي: متى ستصل سرعة الشحن إلى سرعة تعبئة البنزين في السيارات؟ وما هو عمر البطاريات؟ وما تكلفة استبدالها؟».

الباحث التكنولوجي توني سيا، مؤسس شركة «ريثينك إكس» للأبحاث، قال إن مسألة تراجع أداء البطاريات مع الاستخدام ليس عائقاً أمام مبيعات السيارات الكهربائية. وأكد أن البطاريات تدوم نظرياً لما يقرب من 800,000 كيلومتر، وهو عمر أطول من متوسط عمر السيارات التي تعمل بالبترول، والذي يبلغ حوالي 250,000 كيلومتر. واعتبر أنه حتى مع تراجع عمر البطاريات في السيارات الكهربائية، فإن الماكينات التي تعمل بالبترول يتراجع أداؤها أيضاً، وربما بشكل أكبر وأسرع. لذلك، يرى أن الاعتمادية قد تكون أكبر في السيارات الكهربائية، ومع تطور التكنولوجيا ستدوم البطاريات لفترة أطول إذا سمح المصنعون بذلك.

لم تقدم «تسلا» أو غيرها من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية مؤشراً في برمجة سياراتها يُظهر عمر البطارية كما تفعل أبل في أجهزتها المحمولة. لكن إيلون ماسك، مالك تسلا، قال إن كل سيارة من سيارات شركته يمكنها أن تسير حوالي 800,000 كيلومتر دون الحاجة لتغيير البطارية. غير أن تصريحاته أغفلت فكرة تراجع الكفاءة، حيث يمكن للسيارة أن تسير، لكن السؤال يبقى: ما هو مدى سيرها وقدرتها على الاحتفاظ بالطاقة؟ خاصة في البلدان ذات الحرارة العالية أو المنخفضة، حيث أن الليثيوم حساس لدرجات الحرارة القصوى.

تكلفة الاستبدال

تعتبر البطارية الجزء الأهم والأغلى في السيارات الكهربائية، وقد تصل تكلفة تغيير خلايا البطارية في السيارة الواحدة إلى أكثر من 10 آلاف دولار، ما يجعل البطاريات أثمن جزء فيها. الأمر لا ينطبق على تسلا فقط، بل يشمل كل السيارات الكهربائية في السوق التي تعتمد على الليثيوم. قد لا يقلق شاري السيارة الجديدة بشأن ذلك لكونها مغطاة بالضمان، لكن في ظل غياب مؤشر صريح في برمجة السيارة يدل على عمر البطارية أو نسبتها المئوية، فمن المحتمل أن يعاني سوق السيارات المستعملة في السنوات القادمة مع انتشار هذا النوع من السيارات كبديل حتمي للسيارات المعتمدة على الطاقة البترولية.

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