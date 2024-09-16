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أبيض الشباب يستعد للسفر إلى الكويت الخميس

9/16/2024 7:22:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد منتخب
الإمارات للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً للسفر إلى دولة الكويت يوم الخميس المقبل للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب, التي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر الجاري، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان والكويت ( المستضيف ) وجزر ماريانا الشمالية.

وعاد منتخبنا للشباب أمس للتجمع مرة أخرى في منطقة جبل علي بدبي بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن للاعبين عقب عودتهم من معسكر زغرب, الذي استمر لمدة أسبوعين.


وأدى أبيض الشباب حصة تدريبية في تجمع جبل علي شارك فيها جميع اللاعبين, وستتواصل التدريبات حتى موعد السفر.

وتضم قائمة منتخبنا 24 لاعباً هم : زايد عبدالله ، علي الصفار ، عبدالله الشامسي ، يوسف أحمد ، فهد جاسم ، حمدان سعيد ، منصور البلوشي ، نهيان المعمري ،عبدالرحمن طلال ، محمد عبدالسلام ، عتيق عصام ، عبدالعزيز المرزوقي ، سيف الكعبي ، ماجد المهري ، حازم محمد ، سولومون سوسو ، راشد المزروعي ، أنطوني خياط ، غيث آل لوتاه ، غيث عبدالله ، عيد الحمادي ، عبيد سالم ، أحمد رائد وسيف الفارسي.

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