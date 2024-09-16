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برشلونة يواجه تحديات دوري الأبطال بدون نجمه الجديد

9/16/2024 7:22:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خسر برشلونة صاحب العلامة الكاملة في المباريات الخمس الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، خدمات لاعب وسطه الجديد داني أولمو لمدة شهر بسبب إصابة في العضلات الخلفية لفخذه وفق ما أعلن الإثنين.

وسجل الدولي الإسباني هدفا الأحد في الفوز على الجار الكاتالوني جيرونا 4-1 في المرحلة الخامسة من الدوري قبل أن يستبدل بسبب الإصابة.

وقال برشلونة في بيان "كشفت الفحوص التي أجريت صباح الإثنين لداني أولمو عن إصابة مهاجم برشلونة في عضلة المأبض اليمنى"، مضيفا "من المتوقع أن يغيب من أربعة إلى خمسة أسابيع".

ويغيب لاعب لايبزيغ الألماني السابق عن مباراتي برشلونة الأوليين في مسابقة دوري أبطال أوروبا بحلتها الجديدة ضد موناكو ويونغ بويز السويسري، إضافة إلى مباريات عدة في الدوري المحلي ولقاءي إسبانيا بطلة أوروبا مع الدنمارك وصربيا في دوري الأمم الأوروبية مطلع الشهر المقبل.

وقد يكون ابن الـ26 عاما جاهزا لمواجهتي بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال في 23 تشرين الأول/أكتوبر وكلاسيكو الدوري المحلي ضد ريال مدريد في 27 منه.

وحقق أولمو بداية مثالية مع فريقه الجديد بتسجيله ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات.


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