رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المكسيك وحاكم عام بابوا غينيا الجديدة المستقلة بذكرى استقلال بلديهما

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة إلى فخامة أندريس مانويل لوبيز أبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية وفخامة السير بوب داداي حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جيمس مارابي رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة.