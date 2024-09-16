مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء يناقش الخطط الإستراتيجية وأحدث مستجدات المشاريع الفضائية

عقد مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء اجتماعاً اليوم برئاسة سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة آخر التطورات في المشاريع الرئيسية للمركز والتي تتماشى مع الخطة الإستراتيجية لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء.



حضر الاجتماع سعادة يوسف أحمد الشيباني، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة سالم حميد المري، مدير عام المركز، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة محمد عبدالله الزفين، وحميد علي المحسن، ومنصور جمعه بوعصيبه، وعدد آخر من المسؤولين.

خلال الاجتماع، استعرض المجلس آخر المستجدات حول مجموعة من المشاريع، بما في ذلك مهمة القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ومشروع "بوابة الإمارات"، وحدة معادلة الضغط لمحطة الفضاء القمرية، وبرنامج الإمارات لتطوير الأقمار الاصطناعية.



تشكل هذه المشاريع ركيزة أساسية في إطار احتضان مركز محمد بن راشد للفضاء لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء، كما أنها تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وفي تعليق على سير العمل في مهمة القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، أعرب سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، عن سعادته بإنجاز الاختبارات البيئية على القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، مشيرًا إلى أنه أصبح جاهزًا الآن للنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء التجهيزات النهائية قبل موعد الإطلاق المحدد، الذي أعلن عنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي ورئيس مركز محمد بن راشد للفضاء.

وكان القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" قد نُقل سابقًا إلى المعهد الكوري لأبحاث الفضاء في كوريا الجنوبية لإجراء اختبارات بيئية شاملة، تضمنت اختبار الفراغ الحراري والاهتزازات والصوت وخصائص الكتلة. وقد تم تصميم هذه الاختبارات للتحقق من قدرة القمر الاصطناعي على العمل في ظروف الفضاء القاسية، وقد اجتازها بنجاح.

وأضاف المنصوري: "التقدم الذي أحرزناه حتى الآن رائع، ويسعدني أن أبلغكم أن جميع مشاريعنا الرئيسية تسير على المسار الصحيح. مع كل مهمة، نواصل دفع حدود علوم وتكنولوجيا الفضاء، مما يضع دولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب رئيسي على الساحة العالمية. تظل رؤيتنا واضحة - سنواصل دفع الابتكار والمساهمة في تقدم البشرية من خلال إنجازاتنا في الفضاء".