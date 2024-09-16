مكون في صبغة الشعر يتسبب بفقدان سيدة لبصرها

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- Khaberni) خبرني - كشفت دراسة حالة رائدة نُشرت في مجلة طب العيون "JAMA Ophthalmology"، أن أحد مكونات صبغة الشعر قد يسبب مشاكل خطيرة في الرؤية.
ويسلط البحث، الذي قاده الدكتور نيكولاس تشيرباز، طبيب العيون في مستشفى إدوارد هيريوت في ليون، الضوء على كيفية ارتباط الأمينات العطرية، وخاصة "البارافينيلين ديامين"، بشكل نادر بفقدان الرؤية المعروف باسم اعتلال الشبكية.
وتركز الدراسة على امرأة فرنسية تبلغ من العمر 61 عامًا أصيبت بمشاكل كبيرة في الرؤية بعد فترة وجيزة من استخدام صبغة شعر تحتوي على أمينات عطرية.
وتضمنت أعراضها عدم وضوح الرؤية بشكل تدريجي وتلف في الشبكية يشبه الحالات المرتبطة عادةً ببعض إنزيمات العين.
وبعد التحول إلى صبغة خالية من هذه المواد الكيميائية الضارة، تحسن بصرها إلى 20/20 في غضون شهر، وظلت خالية من الأعراض لمدة 4 سنوات.
ويحث الدكتور تشيرباز وفريقه على زيادة الوعي بهذا الخطر المحتمل، ورغم أن حالات اعتلال الشبكية المرتبطة بالأمينات العطرية نادرة، فإن الباحثين يؤكدون أهمية التعرف على هذه المشكلة ومعالجتها على الفور لمنع تلف العين الدائم.
وتستند هذه الدراسة إلى تقارير سابقة تربط بين مكونات صبغة الشعر ومشاكل الرؤية، مما يعزز الحاجة إلى اليقظة بين المتخصصين في الرعاية الصحية.
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