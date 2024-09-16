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مكون في صبغة الشعر يتسبب بفقدان سيدة لبصرها

9/16/2024 6:08:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت دراسة حالة رائدة نُشرت في مجلة طب العيون "JAMA Ophthalmology"، أن أحد مكونات صبغة الشعر قد يسبب مشاكل خطيرة في الرؤية.

ويسلط البحث، الذي قاده الدكتور نيكولاس تشيرباز، طبيب العيون في مستشفى إدوارد هيريوت في ليون، الضوء على كيفية ارتباط الأمينات العطرية، وخاصة "البارافينيلين ديامين"، بشكل نادر بفقدان الرؤية المعروف باسم اعتلال الشبكية.

وتركز الدراسة على امرأة فرنسية تبلغ من العمر 61 عامًا أصيبت بمشاكل كبيرة في الرؤية بعد فترة وجيزة من استخدام صبغة شعر تحتوي على أمينات عطرية.

وتضمنت أعراضها عدم وضوح الرؤية بشكل تدريجي وتلف في الشبكية يشبه الحالات المرتبطة عادةً ببعض إنزيمات العين.

وبعد التحول إلى صبغة خالية من هذه المواد الكيميائية الضارة، تحسن بصرها إلى 20/20 في غضون شهر، وظلت خالية من الأعراض لمدة 4 سنوات.

ويحث الدكتور تشيرباز وفريقه على زيادة الوعي بهذا الخطر المحتمل، ورغم أن حالات اعتلال الشبكية المرتبطة بالأمينات العطرية نادرة، فإن الباحثين يؤكدون أهمية التعرف على هذه المشكلة ومعالجتها على الفور لمنع تلف العين الدائم.

وتستند هذه الدراسة إلى تقارير سابقة تربط بين مكونات صبغة الشعر ومشاكل الرؤية، مما يعزز الحاجة إلى اليقظة بين المتخصصين في الرعاية الصحية.

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