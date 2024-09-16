روسيا تعلن استعادة بلدتين في منطقة كورسك

أعلن الجيش الروسي اليوم الاثنين

استعادته السيطرة على بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في منطقة كورسك الروسية من أوكرانيا.

و نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها

إن قواتها استعادت السيطرة على بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في منطقة كورسك الروسية من أوكرانيا.

وسيطرت أوكرانيا على جزء من منطقة كورسك في توغل داخل الأراضي الروسية بدأ في السادس من أغسطس.

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