روسيا تعلن استعادة بلدتين في منطقة كورسك

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الروسي اليوم الاثنين
استعادته السيطرة على بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في منطقة كورسك الروسية من أوكرانيا.
و نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها
إن قواتها استعادت السيطرة على بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في منطقة كورسك الروسية من أوكرانيا.
وسيطرت أوكرانيا على جزء من منطقة كورسك في توغل داخل الأراضي الروسية بدأ في السادس من أغسطس.
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