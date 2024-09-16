باتريس موتسيبي يضع حجر الأساس لكأس أمم أفريقيا 2027 بزيارة الملاعب الكينية

زار باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) بعض الملاعب المقترحة لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، في العاصمة الكينية نيروبي.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر شبكة الإنترنت إلى أن موتسيبي زار ثلاثة وهي كاساراني ونيايو، وتالانتا، ورافقه خلال زيارته وفد رسمي محلي يضم الرياضة الكيني كيبشومبا موركومين، ورئيس اتحاد كينيا لكرة القدم نيك مويندوا.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين سيتطرق خلاله لعدد من الملفات مثل كأس أمم أفريقيا 2027 وكذلك بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين والأحداث الأخرى الخاصة بالاتحاد الأفريقي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن في سبتمبر 2023 أن النسخة 36 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا، لتكون أول نسخة تقام في ثلاث دول مختلفة.

كما ستكون بطولة أمم أفريقيا 2027 هي أول نسخة تقام في منطقة وسط وشرق أفريقيا (سيكافا) خلال خمسة عقود منذ استضافة إثيوبيا للبطولة القارية في عام 1976.

أما النسخة القادمة من البطولة ستنطلق أواخر العام المقبل في المغرب، حيث ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 18 يناير 2026.

وقد زاد عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم من 16 إلى 24 منتخبا اعتبارا من النسخة التي أقيمت في مصر عام 2019.

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