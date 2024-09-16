الكيان الصهيوني يبدأ بحفر خندق على الحدود مع الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - نقلت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي بدأ بحفر خندق على طول الحدود مع الأردن ليعيق عمليات التسلل عبر الحدود، "رغم أن هذا الخندق لن يكون حلا نهائيا".

وقالت الصحيفة، إنه في أعقاب المخاوف من عمليات التسلل على طول الحدود الشرقية مع الأردن، سارع الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ خطة حفر قناة في منطقة القطاع الشمالي والجنوبي.

وأضافت، أن الأعمال تنفذ في منطقة صحراوية معقدة يمكن عبورها سيراً على الأقدام، إذ يقدر الجيش أنه في ظل عدم وجود سياج لمئات الكيلومترات، أصبح مرور المركبات أسهل وأكثر سهولة.

وبينت أن الحكومة لم تخصص بعد ميزانية لبناء سياج على طول الحدود الشرقية، فقد قرر الجيش الإسرائيلي تقديم الرد المناسب بالموارد الموجودة.



