الين يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ يوليو 2023



وصل الين إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الاثنين في تعاملات محدودة بسبب عطلة في اليابان في وقت يتوقع فيه المتعاملون أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قرارا هذا الأسبوع بخفض كبير للفائدة.

واتسمت التداولات الآسيوية بالبطء بتأثير من عطلات في أسواق اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

وهبط الدولار 0.47 بالمئة مسجلا 140.15 يناً متراجعا أكثر عن أقل مستوى منذ نهاية ديسمبر الذي بلغه يوم الجمعة عند 140.285 وهي مستويات لم يشهدها منذ يوليو 2023.



وهبط الدولار أمام الين 1.3 بالمئة الأسبوع الماضي.

ويأتي اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية إذ يتوقع أيضا أن تصدر قرارات بشأن الفائدة من بنك إنجلترا وبنك اليابان يومي الخميس والجمعة.

وتبدلت تكهنات الأسواق على مدى الشهر المنصرم بشأن حجم الخفض الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع بسبب تعليقات المسؤولين في البنك والبيانات الاقتصادية، وتناقش الأسواق هل سيواجه المركزي الأمريكي ضعف سوق العمل بخفض قوي لأسعار الفائدة أم سيفضل اتباع نهج أبطأ لينتظر المزيد من المؤشرات.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.23 بالمئة إلى 1.3155 دولار ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في عشرة أيام وهو 1.31625 دولار.

كما زاد اليورو 0.2 بالمئة مسجلا 1.1096 دولار. وهبط مؤشر الدولار 0.15 بالمئة مسجلا 100.87.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي لكن رئيسته كريستين لاجارد قلصت توقعات تنفيذ خفض آخر الشهر المقبل.

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