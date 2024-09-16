الحذر يهيمن على الأسهم الأوروبية في أسبوع حافل بالقرارات والبيانات

بدأت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على استقرار نسبي، الاثنين، وهو أسبوع حافل بصدور بيانات اقتصادية وقرارات للسياسة النقدية مما دفع المستثمرين لتوخي الحذر قبل بدء دورة تيسير نقدي متوقعة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ومع ميل الكثيرين صوب خفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.04 بالمئة خلال التداولات في ظل تراجع كل الأسواق الأوروبية الكبرى وانخفاض أغلب القطاعات الفرعية المدرجة على المؤشر.

كما ارتفع فوتسي البريطاني 0.08% وكاك الفرنسي 0.11% وفوتسي الإيطالي 0.16%، فيما تراجع داكس الألماني 0.25%.

وستنصب الأنظار على البنك مركزي الأمريكي ترقبا لصدور قرار السياسة النقدية الأربعاء. وتتوقع أسواق المال حاليا خفضا بمقدار 50 نقطة أساس لأسعار الفائدة باحتمال نسبته 60 بالمئة وأن يخفض المركزي الأمريكي في الإجمال الفائدة هذا العام بمقدار 120 نقطة أساس.

وقفز سهم ركسيل الفرنسية 12.6 بالمئة بعد أن رفضت الشركة المدرجة في باريس عرضا للاستحواذ بقيمة نحو 9.4 مليار دولار من مجموعة يقودها الملياردير براد جاكوبس.

لكن أسهم نستله ضغطت على المؤشر بانخفاض قدره نحو واحد بالمئة بعد أن خفض مورجان ستانلي توصيته للسهم وقلل من سعره المستهدف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز