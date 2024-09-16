«الإمارات دبي الوطني» يطلق مبادرة للاستثمار في الأسهم «بدون رسوم»

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، مبادرة جديدة تمكّن العملاء من الاستثمار في أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة دون دفع أي رسوم للمعاملة، بهدف تشجيع نمو الأسهم المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.

وتتماشى مبادرة البنك مع رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر. ومن خلال إتاحة الفرصة أمام العملاء للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، فإن بنك الإمارات دبي الوطني يعزز التزامه المستمر بدعم الدولة وأجندتها الاقتصادية. ويواصل البنك التعاون بشكل وثيق مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئاتها التنظيمية وقطاعها الخاص لترسيخ حضور الدولة كمركز استثماري عالمي بالغ الأهمية.

ويمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني استكشاف وتداول الأسهم المحلية مجاناً، باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، ENBD X، حيث يتاح أكثر من 150 سهماً إقليمياً للتداول على المنصة.

وبهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تمويل الاقتصاد الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي للمنطقة على المدى الطويل. وبصفتنا بنكاً محلياً رائداً، نواصل تقديم مبادرات داعمة للرخاء المالي لعملائنا الكرام. وإذ تتيح مبادرتنا الجديدة للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم المحلية، فهي تسمح أيضاً باستكشاف الأسهم المحلية والاستثمار فيها دون أي رسوم، مما يوفر لهم فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية.»

وأضاف هادي: «يساهم الاستثمار في الأسهم المحلية مباشرةً في نجاح الأعمال والشركات المحلية، وبالتالي دعم نمو اقتصادنا الوطني ومواكبة التزامات البنك وأهدافه.»

وتتيح منصة الثروة الرقمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء إمكانية تداول الأوراق المالية في البورصات العالمية والمحلية. وبشكل عام، هناك أكثر من 11,000 من الأسهم العالمية و150 من الأسهم الإقليمية المتاحة للتداول.

ومنذ إطلاقها العام الماضي، يواصل البنك تعزيز منصته الفريدة لإدارة الثروة الرقمية، عبر تطبيق الهاتف المتحرك ENBD X. وكان البنك قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري، عن إطلاق خدمة الاستثمار في «السندات الجزئية» عبر المنصة، مما يمثل تطوراً محورياً في مسيرته نحو تعزيز الوصول إلى الأسواق المالية. وإلى جانب السماح للعملاء بالاستثمار والتداول بسهولة في الأدوات المالية المعقدة من خلال نفس التطبيق الذي يلبي جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية؛ توفر المنصة أيضاً ميزة «Secure Sign» الفريدة من نوعها، والتي تتيح للعملاء أصحاب التداولات الكبيرة تحديث وتوقيع وثائق الاستثمار لإتمام أي صفقة بغض النظر عن مدى تعقيدها أو قيمتها.

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