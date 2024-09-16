مباريات نارية في دوري الأبطال.. مواجهة كلاسيكية بين ميلان وليفربول وإثارة كبيرة في البرنابيو

يبدأ الإسباني، حامل اللقب، حقبة جديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، باختبار ليس سهلا الثلاثاء على أرضه ضد شتوتغارت وصيف بطل الألماني، فيما سيكون ملعب "سان سيرو" على موعد مع مواجهة حامية بين ميلان الإيطالي وضيفه ليفربول الإنكليزي في إعادة لنهائي 2005 و2007.

وسيكون الموسم الجديد من المسابقة القارية على موعد مع تغيير جذري حيث توسعت المشاركة من 32 فريقا إلى 36، بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها كل فريق ثماني مع ثماني فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار.

وقبل القرعة التي أجريت الكترونيا، وزعت الأندية إلى أربعة مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق.

أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي تتأهل إلى دور الـ 16، في حين ستتقدم الفرق الـ 16 التالية إلى جولة فاصلة وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافا لما كان يحصل سابقا.

ولن يلعب أي فريق مع آخر من الدوري عينه، كما لن يواجه أي فريق أكثر من منافِسَيّن من دوري واحد.

واصطدم ريال بوصيفه بوروسيا دورتموند الألماني وليفربول وميلان، إضافة إلى أتالانتا الإيطالي وسالزبورغ النمسوي وليل وبريست الفرنسيين وشتوتغارت الذي يخوض أمام عملاق مدريد اختباره الأول في المسابقة منذ خسارته في إياب ثمن النهائي أمام قطب إسبانيا الآخر برشلونة 0-4 في 17 آذار/مارس 2010.

صحيح أن المسابقة مختلفة تماما عن السابق، لكن يبقى ريال الرقم الصعب بألقابه الـ 15 القياسية، لاسيما بعد تعزيز صفوفه بقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الذي بدا أنه يعاني للتأقلم مع النادي الملكي، لكن سرعان ما دخل في الأجواء بتسجيله ثلاثة أهداف في المبارتين الأخيرتين من الدوري الإسباني.

وكان ابن الـ 25 عاما متحمسا لبدايته مع ريال في دوري الأبطال الذي شكل له عقدة كبيرة مع فريقه السابق باريس سان جرمان، قائلا "سيكون الأمر مهما جدا بالنسبة لي. كما قلت في اليوم الأول، جئت إلى مدريد كي أختبر هذا النوع من الأمسيات".

وتابع "أنا مركز جدا على ما يجب القيام به، دوري الأبطال تغير كثيرا، إنها مسابقة جديدة وعلينا الفوز كي نبدأ جيدا"، في الإشارة إلى المباراة ضد شتوتغارت التي ستكون الأولى على الإطلاق للفريق الإسباني ضد منافسه الألماني.

وسيكون شتوتغارت الاختبار الألماني الثالث تواليا لريال في المسابقة القارية امتدادا من الموسم الماضي، إذ مر ببايرن ميونيخ في نصف النهائي قبل الفوز في مباراة اللقب على دورتموند (2-0) الذي سيكون الاختبار الثالث لرجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في هذه النسخة في 22 تشرين الأول/أكتوبر على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ويعاني أنشيلوتي من مشاكل في خط الوسط نتيجة إصابة الفرنسيين إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني، داني سيبايوس، والإنكليزي جود بيلينغهام.

- ميلان وليفربول بذكريات اسطنبول -

وعلى ملعب "سان سيرو"، يتواجه ميلان مع ليفربول بذكريات نهائي اسطنبول عام 2005 حين تقدم الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول قبل أن يعود "الحمر" في الشوط الثاني في طريقهم لإحراز اللقب بركلات الترجيح.

وتجدد الموعد بين الفريقين في نهائي 2007 وخرج ميلان منتصرا 2-1، ليحرز لقبه السابع والأخير.

ويخوض الفريقان هذا الموسم بمدربين جديدين، إذ حل البرتغالي باولو فونسيكا بدلا من ستيفانو بيولي في ميلان، فيما جاء ليفربول بالهولندي أرنه سلوت لمحاولة تعويض الألماني يورغن كلوب الذي قرر الرحيل عن "أنفيلد".

وبعد بداية متعثرة، حقق ميلان السبت فوزه الأول بقيادة فونسيكا وجاء على حساب فينيتسيا 4-0 في المرحلة الرابعة من الدوري المحلي.

وفي المقابل وبعد بداية مثالية، مني سلوت في اليوم ذاته بهزيمته الأولى بعد الخسارة أمام نوتنغهام 0-1 في "أنفيلد" في الدوري الممتاز الذي بدأه الهولندي بثلاثة انتصارات متتالية.

في ميلانو، سيكون سلوت تحت ضغط الارتقاء إلى مستوى سلفه كلوب الذي أوصل الفريق إلى نهائي المسابقة القارية ثلاث مرات في خمسة مواسم بين 2018 و2022 ومنحه لقبه السادس.

وقال سلوت بعد خسارة السبت التي جاءت عقب انتصار كاسح على الغريم مانشستر يونايتد 0-3 في "أولد ترافورد" قبل نافذة المباريات الدولية، "يجب أن نقلب الأمور ونجعل ما حصل بمثابة عودة إلى الواقع كي نكون أفضل لما تبقى من الموسم لأنك إذا أردت تحقيق شيء ما هذا الموسم يجب أن تقلص التناقض الكبير (في الأداء) بين المباريات"، في مقارنته للفوز على يونايتد والخسارة أمام نوتنغهام.

وبعدما غاب عن نسخة الموسم الماضي، يعود يوفنتوس الإيطالي إلى المسابقة مع مدرب جديد هو تياغو موتا الذي، وبعد بداية مثالية في الدوري بانتصارين بنتيجة واحدة 3-0، اهتزت صورته بعض الشيء بتعادلين سلبيين.

ويبدأ مشواره على أرضه الثلاثاء ضد أيندهوفن الهولندي في رحلة تجمعه بلايبزيغ وشتوتغارت الألمانيين، ليل الفرنسي، أستون فيلا ومانشستر سيتي الإنكليزيين وكلوب بروج البلجيكي وبنفيكا البرتغالي.

وبقيادة مدرب جديد أيضا هو البلجيكي فنسان كومباني، يبدأ العملاق الألماني بايرن ميونيخ مشواره الثلاثاء على أرضه ضد دينامو زغرب الكرواتي، باحثا عن مواصلة بدايته المثالية مع قلب الدفاع الدولي السابق الذي قاده للفوز بمبارياته الثلاث الأولى في الدوري المحلي، إضافة إلى تخطي الدور الأول من مسابقة الكأس المحلية.

وسيكون بطل المسابقة ست مرات أمام مهمة ليست سهلة بعدما أوقعته القرعة مع برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، إضافة لأستون فيلا وبنفيكا وشاختار دانييتسك الأوكراني وفينورد الهولندي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

ويبدأ أستون فيلا مشواره الأول في المسابقة منذ موسم 1982-1983 حين تنازل عن اللقب بخروجه من ربع النهائي على يد يوفنتوس بعدما توج قبلها بعام بطلا في مشاركته الأولى بفوزه في النهائي على بايرن ميونيخ، بمواجهة يونغ بويز السويسري، فيما يلعب ليل خارج الديار مع سبورتينغ البرتغالي.