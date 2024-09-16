المنصوري يحرز لقب الجولة الـ 5 لزوارق الفومولا 2 في البرتغال

توج منصور المنصوري قائد زورق "أبوظبي 36 "، بلقب الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، بعد حصوله على المركز الأول في السباق الرئيس، الذي أقيم مساء أمس في مدينة بيسو البرتغالية.

ونجح المنصوري في تصدر السباق من البداية وحتى النهاية، بتفوق واضح طوال 45 دورة، على مدار 34 دقيقة.

وحقق المركز الثاني في الجولة البريطاني ماثيو بالفيرمان، فيما حل ثالثا الليتواني إدجراس ريابكو 41، وجاء راشد القمزي على زورق أبوظبي 1 في المركز الرابع.

وبهذا الفوز، تمكن المنصوري من التقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام، برصيد 51 نقطة، في حين تبقى الصدارة من نصيب راشد القمزي برصيد 61 نقطة، ويحل ثانيا الليتواني إدجراس ريابكو برصيد 55 نقطة.

وعلى ضوء هذه النتائج أصبحت حظوظ فريق أبوظبي أكبر في تحقيق اللقب هذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخه، والثانية على التوالي قبل انتقال المنافسة للجولة الختامية من البطولة، والتي ستقام في مدينة فيلا فيلها البرتغالية نهاية الأسبوع الحالي، وذلك في ظل وجود زورقين للإمارات بين الثلاثة الأوائل في الترتيب العام.

وهنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على الإنجاز الذي تحقق في البرتغال، مشيدا بتفوق أبطال فريق أبوظبي وتحقيق النتائج المميزة.

وقال إن تفوق المنصوري والقمزي يعزز حضور واستمرار فريق أبوظبي على المستوى العالمي، معربا عن فخره بتلك المواهب المميزة التي ترفع علم الإمارات على منصات التتويج.

وأكد أهمية الجولة القادمة لحسم اللقب، لأنها ستحدد هوية البطل للموسم الحالي، لافتا إلى وجود فرصتين للفوز، وثقتنا كبيرة بأن القمزي والمنصوري سينجزان المهمة.