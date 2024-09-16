اتفاقية رعاية جديدة للفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل

أعلن نادي الوصل، توقيع اتفاقية رعاية مع شركة "هنا" للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة "أ.ر.م. "القابضة، لتصبح بموجبها الشركة هي الراعي الرسمي للفريق الأول في نادي الوصل.

تم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة "أ.ر.م" القابضة ، وسعادة أحمد محمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وعدد من المسؤولين.

وقال الشحي: " تجسد الشراكة الاستراتيجية التزامنا الراسخ بدعم دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات للنادي، وتتماشى قيمنا المشتركة، إذ نركز معاً على تحقيق التميز، وتعزيز رفاهية المجتمع".

وأضاف أن الشراكة مع الوصل تعبر عن التزام طويل الأمد ببناء مستقبل رياضي مستدام، من خلال تعزيز جهود النادي في استقطاب المواهب الرياضية الشابة وتطويرها، وبناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على مواصلة تحقيق نجاحات النادي في المستقبل.

من جانبه أكد سعادة أحمد محمد بن شعفار، أن توجيهات ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تعد دافعاً قوياً لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز استدامة النادي وتطوير إمكاناته وتنافسيته.

وأضاف: "هذه الشراكات تعكس القيمة الكبيرة للنادي، وتؤكد مكانته البارزة على الصعيد الرياضي في الدولة، والتزامنا المشترك لتحقيق التميز في المجال الرياضي، وإرساء أسس راسخة للتعاون لخدمة الرياضة في الدولة من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفزة لدعم المواهب الشابة، وتعزيز مكانة الوطن في الساحة الرياضية الدولية إيماناً منا بقدرة الشباب ودعم النادي لهم لتحقيق النجاحات".