Monday, 16 September 2024 01:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقية رعاية جديدة للفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل

9/16/2024 5:16:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي الوصل، توقيع اتفاقية رعاية مع شركة "هنا" للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة "أ.ر.م. "القابضة، لتصبح بموجبها الشركة هي الراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل.

تم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة "أ.ر.م" القابضة ، وسعادة أحمد محمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وعدد من المسؤولين.

وقال الشحي: " تجسد الشراكة الاستراتيجية التزامنا الراسخ بدعم رياضة دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات للنادي، وتتماشى قيمنا المشتركة، إذ نركز معاً على تحقيق التميز، وتعزيز رفاهية المجتمع".

وأضاف أن الشراكة مع الوصل تعبر عن التزام طويل الأمد ببناء مستقبل رياضي مستدام، من خلال تعزيز جهود النادي في استقطاب المواهب الرياضية الشابة وتطويرها، وبناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على مواصلة تحقيق نجاحات النادي في المستقبل.

من جانبه أكد سعادة أحمد محمد بن شعفار، أن توجيهات ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تعد دافعاً قوياً لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز استدامة النادي وتطوير إمكاناته وتنافسيته.

وأضاف: "هذه الشراكات تعكس القيمة الكبيرة للنادي، وتؤكد مكانته البارزة على الصعيد الرياضي في الدولة، والتزامنا المشترك لتحقيق التميز في المجال الرياضي، وإرساء أسس راسخة للتعاون لخدمة الرياضة في الدولة من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفزة لدعم المواهب الشابة، وتعزيز مكانة الوطن في الساحة الرياضية الدولية إيماناً منا بقدرة الشباب ودعم النادي لهم لتحقيق النجاحات".

MENAFN16092024000110011019ID1108677342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث