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أسبوع ناري لمانشستر سيتي.. غوارديولا يستعين بالشباب لتخطي التحديات

9/16/2024 5:16:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

‭ ‬قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه سيتأقلم مع الأسبوع الحالي الصعب قبل من خلال الاستعانة بلاعبي الأكاديمية من الشبان، وذلك قبل انطلاق مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره
إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ويستضيف سيتي بعدها أرسنال في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل ثم واتفورد في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال غوارديولا
إن فريقه سيحتاج للتأقلم مع الموسم الحالي الذي من المتوقع أن يخوض خلاله نحو 75 مباراة.

وأبدى العديد من لاعبي مانشستر سيتي، بينهم كيفن دي بروين ومانويل أكانجي وبرناردو سيلفا، مخاوفهم بشأن الجدول المزدحم هذا الموسم مع توسيع بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وقال غوارديولا
للصحفيين "ليس لدي رأي (بشأن نظام البطولة). الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قرر ذلك ونحن نريد أن نشارك لذلك سنلعب بهذا النظام.

"نعم، هناك المزيد من المباريات (في الجدول)، لكن هذا هو الوضع. ماذا يمكننا أن نفعل؟ يوم الأربعاء سنلعب ضد أفضل فريق في إيطاليا ثم يوم الأحد سنلعب ضد أفضل فريق محلي منافس في الموسمين الماضيين.

"ثم يوم الثلاثاء ستكون هناك مباراة أخرى. لدينا أكاديمية. علينا أن نتكيف وننطلق. أحب اللعب في دوري أبطال أوروبا لذلك سنلعب".

وتم توسيع البطولات الأوروبية الثلاث للأندية إلى 36 فريقا هذا الموسم وبدأت اتحادات اللاعبين المحترفين في أوروبا إجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن كأس العالم للأندية الموسعة للرجال المكونة من 32 فريقا والتي تبدأ في يونيو حزيران المقبل في الولايات المتحدة.

وفي الموسم الماضي، سجلت إنجلترا أعلى عدد من المباريات المحلية المتتالية، 87 مباراة، بين البطولات المحلية الأوروبية الكبرى، بينما بلغ متوسط وقت التعافي بين أندية الدوري الممتاز 67.3 ساعة.

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