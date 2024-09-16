تغريدة صادمة لماسك حول محاولة اغتيال ترامب الثانية

علق رجل الأعمال الملياردير

إيلون ماسك على حادثة إطلاق النار في ملعب الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في فلوريدا، يوم الأحد،

بتغريدة صادمة اعتبرها البعض بأنها تهديد للأمن الوطني الأمريكي ، مطالبين قطب التكنولوجيا بإزالتها.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" الأحد أن حادث إطلاق النار في ملعب للغولف "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.

وفي منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قال ماسك: "لا أحد يحاول اغتيال بايدن وهاريس".

وأثار تعليق ماسك حول عدم محاولة أحد اغتيال الرئيس بايدن أو نائبته هاريس، غضب كثيرين ممن اعتبروا التصريح بأنه "غير مسؤول".

وتساءل آخرون ممن انتقدوا منشور ماسك قائلين: "هل تفكر قبل أن تقوم بنشر مثل هذه الأشياء؟".

وطالب عدد من الأشخاص ماسك بحذف منشوره، مؤكدين على ضرورة حماية الديمقراطية الأمريكية بغض النظر على الأشخاص الذين يتسابقون نحو البيت الأبيض.

ووصف بعض المتابعين لتعليق ماسك الملياردير بأنه يمثل "تهديدا للأمن الوطني"، بينما دعا آخرون إلى "إلغاء كافة العقود الحكومية الممنوحة لشركاته".

وكان ترامب، قد قال في الخامس من سبتمبر، إنه سيعين ماسك للإشراف على الإنفاق الحكومي وتطبيق إصلاحات "جذرية"، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر.

وأفاد ترامب بأنه سيؤسس بناء على مقترح لماسك "لجنة كفاءة حكومية تتولى مهمة إجراء مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية بأكملها".

جدير بالذكر أن ماسك الذي يقول إنه سبق وصوّت لمرشحين ديمقراطيين، دعم ترامب بقوة منذ حاول مسلح اغتيال الرئيس السابق خلال تجمع انتخابي في يوليو.

ترامب بأمان

من جتهه قال فريق حملة ترامب إنه بأمان بعد أن تم إطلاق الرصاص "في محيط تواجده" بفلوريدا.

وقال مأمور مقاطعة بالم بيتش، ريك برادشو، في مؤتمر صحفي إن الخدمة السرية رصدت فوهة بندقية تظهر من بين سياج فاصل، مضيفا أن المشتبه به كان يبعد ما بين 270 إلى 450 مترا من ترامب، الذي كان يلعب الجولف في ذلك الوقت، حسبما ذكر برادشو.

وفر المشتبه به من مكان الحادث، ولكن تم القبض عليه من قبل الشرطة المحلية، التي عثرت على بندقية هجومية من طراز إيه كيه-47 مزودة بمنظار تلسكوبي وكاميرا في الشجيرات بمكان الحادث، وفقا لما ذكره مأمور مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو.

يشار إلى أنه في 13 يوليو الماضي، أطلق مسلح النار على ترامب من سطح قريب خلال حدث لحملته الانتخابية في بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابته برصاصة في أذنه اليمنى، وتم قتل الجاني على يد قوات الأمن بعد وقت قصير. وتوفي رجل واحد وأصيب اثنان آخران في التجمع.