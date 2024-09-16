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مستوطنون يعتدون على الطلبة والمعلمين في مدرسة بأريحا

9/16/2024 5:16:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أفادت مصادر فلسطينية بـ "اعتداء
مستوطنين، اليوم الاثنين، على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة "عرب الكعابنة الأساسية"، في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر
قولها إن "مستوطنين مسلحين هاجموا تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة الأساسية واعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم".

وأضافت أن "حالة من الذعر والخوف بين صفوف المواطنين خاصة النساء، والأطفال".
وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب، إن "طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات اعتداء بالضرب من المستعمرين، وتم نقلهم للمستشفى".

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