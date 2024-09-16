غزة .. مقتل 18 شخصاً في غارات إسرائيلية

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 18 شخصا على الأقل خلال الليل وفجر الإثنين بينهم عشرة قضوا في غارة طالت أحد المنازل في وسط قطاع غزة.

وأكد مصدر طبي في العودة "ارتفاع عدد الشهداء إلى عشرة وإصابة 15 آخرين ... في استهداف صاروخي لمنزل عائلة القصاص في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل عدد القتلى مشيرا إلى أن الغارة وقعت صباح الإثنين.

وبحسب بصل قتل ستة أشخاص في غارة جوية ثانية خلال الليل طالت منزل يعود لعائلة بصل في حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي غارة منفصلة، قتل شخصان وفق ما أفاد الدفاع المدني في بيان مقتضب.

وقال الدفاع المدني "شهيدان وعدد من الجرحى في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو شعر شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع".

ويتواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بلا هوادة من دون أفق لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين فيه في مقابل معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.