محمد بن راشد: اصنع مستحيلك في الإمارات

محمد بن راشد: اصنع مستحيلك في الإمارات
التاريخ
9/16/2024 5:16:30 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقطع فيديو على منصة «إكس»، معلقاً عليه : «اصنع مستحيلك في الإمارات».
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