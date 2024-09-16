أنور قرقاش: الحوار هو السبيل الأكثر فعالية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة ، أن الإمارات حريصة على توسيع منصت الحوار وتبادل وجهات النظر، انطلاق من ايمانها الراسخ بأهمية الحلول السياسية باعتبارها السبيل الأكثر فعالية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية والخروج بحلول لها.

وأشار إلى أن جهود دولة الإمارات الإنسانية، ساهمت في تخفيف معاناة المحتاجين من أبناء مختلف دول العالم، وتعزيز مبادراتها وإرثها الإنساني وتوجهاتها نحو مد يد العون ومساندة الشعوب، مؤكداً في الوقت نفسه على التزام الدولة، بدعم كافة الجهود المرتبط لإحلال السلام والامن وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل التوترات.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية، اليوم الاثنين، في افتتاح فعاليات وأعمال "منتدى هيلي" السنوي الأول، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي.

ولفت معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش إلى أن المنتدى، يمثل منصة مهمة لتبادل وجهات النظر، وتفاعل حيوي لبناء الجسور وتعزيز التعاون ومناقشة القضايا الراهنة، موضحاً في الوقت نفسه، ان الإمارات، حريصة على الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وتخفيض "البصمة الكربونية".

ويعقد المنتدى، الذي يستمر يومين، تحت شعار "نظام عالمي مضطرب: قراءة في المفاهيم، والتشكيل، وإعادة البناء"، ويعالج قضايا عالمية مُلحَّة، مع تركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط، ويشارك فيه قادة فكر وخبراء دوليون ودبلوماسيون وأكاديميون لبحث أبرز التحديات والتحولات التي تعيد تشكيل عالمنا.

ويناقش منتدى هيلي الأول ثلاثة محاور رئيسة، تُعدُّ ركيزة أساسية لفَهْم المشهد العالمي المتغير، وهي، المحور الأول "الجيوسياسي"، والثاني "الجيواقتصادي" والثالث "الجيوتكنولوجي".

ويستعرض المنتدى أحدث التحليلات والاتجاهات الاستراتيجية في المجالات الجيوسياسية والجيواقتصادية والجيوتكنولوجية، ويقدم توصيات بشأن السياسات العامة بناءً على التحليلات والمناقشات التي تشهدها جلساته.

ويحمل اسم المنتدى منطقة "هيلي" التاريخية في مدينة العين بإمارة أبوظبي، احتفاء بالإرث العريق للمنطقة التي كانت ملتقى حضاريا وثقافيا يعود تاريخه إلى العصرين البرونزي والحديدي، واستلهاما لهذا الإرث العريق يجمع المنتدى نخبة من قادة الفكر والخبراء من شتى أنحاء العالم، يمثِّلون طيفا واسعا من الرؤى ووجهات النظر الفريدة بشأن القضايا الإستراتيجية التي تواجه العالم.