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انطلاق الدورة الـ 30 من المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية في دبي

9/16/2024 5:16:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ 30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية، الذي تستضيفه إمارة دبي، ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دولية واسعة.

ويستقطب الحدث أكثر من 20 ألف مشارك، إلى جانب أكثر من 800 متحدث يشاركون في 200 جلسة متخصصة.

وتُقام الفعاليات تحت شعار "تنقل معزز بأنظمة النقل الذكية"، بتنظيم منظمة النقل الذكي الأوروبية "إيرتيكو" (ERTICO)، بالتعاون مع مؤسسة النقل الذكي في أمريكا (ITS America)، ونظيراتها في آسيا والمحيط الهادئ (ITS Asia-Pacific).

ويركز المؤتمر على استعراض أحدث الابتكارات في مجالات التنقل الذكي وتقنيات النقل، حيث يناقش أربعة محاور رئيسة تشمل التنقل الحضري، والابتكار في النقل والخدمات اللوجستية، والتنقل النظيف، والتنقل ذاتي القيادة.

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