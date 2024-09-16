انطلاق الدورة الـ 30 من المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ 30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية، الذي تستضيفه إمارة دبي، ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دولية واسعة.
ويستقطب الحدث أكثر من 20 ألف مشارك، إلى جانب أكثر من 800 متحدث يشاركون في 200 جلسة متخصصة.
وتُقام الفعاليات تحت شعار "تنقل معزز بأنظمة النقل الذكية"، بتنظيم منظمة النقل الذكي الأوروبية "إيرتيكو" (ERTICO)، بالتعاون مع مؤسسة النقل الذكي في أمريكا (ITS America)، ونظيراتها في آسيا والمحيط الهادئ (ITS Asia-Pacific).
ويركز المؤتمر على استعراض أحدث الابتكارات في مجالات التنقل الذكي وتقنيات النقل، حيث يناقش أربعة محاور رئيسة تشمل التنقل الحضري، والابتكار في النقل والخدمات اللوجستية، والتنقل النظيف، والتنقل ذاتي القيادة.
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