الصين: إلغاء أكثر من 1460 رحلة طيران بعد اجتياح إعصار (بيبينكا) شانغهاي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 16 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين إلغاء أكثر من 1460 رحلة طيران
من وإلى المطارات في (شانغهاي) والمدن المجاورة لها بعد اجتياح
إعصار (بيبينكا) القوي شرقي البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات القول إن الإعصار الذي يوصف بأنه الأقوى الذي يضرب (شنغهاي) الساحلية منذ 75 عاما أدى كذلك إلى تعليق عمليات عبارات الركاب في المدينة وقطارات الركاب على عدة طرق تمر عبر المدينة من الأحد إلى الاثنين.
وأوضحت أنه تم إلغاء 577 رحلة قطار
فيما علقت السلطات في مقاطعة (تشجيانغ) 153 خط نقل
مائي للركاب و133 مشروعا بحريا قيد الإنشاء و14 مشروعا لطاقة الرياح إضافة إلى إجلاء 200 ألف شخص من أجل التقليل من تأثير الإعصار.
وقال المرصد المركزي الصيني للأرصاد الجوية في بيان إن (بيبينكا) مصنف كعاصفة من الفئة الأولى ووصل منطقة (بودونغ) بمدينة شنغهاي في الساعة 30ر7 صباحا بتوقيت العاصمة بكين مصحوبا برياح بلغت سرعتها تصل إلى 42 مترا في الثانية.
وتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار المتراكم في شنغهاي إلى أكثر من 100 ملم خلال اليوم. (النهاية)
س ل ق / ط ه ا
MENAFN16092024000071011013ID1108677251
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