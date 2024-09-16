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الصين: إلغاء أكثر من 1460 رحلة طيران بعد اجتياح إعصار (بيبينكا) شانغهاي

9/16/2024 5:05:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 16 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين إلغاء أكثر من 1460 رحلة طيران من وإلى المطارات في (شانغهاي) والمدن المجاورة لها بعد اجتياح إعصار (بيبينكا) القوي شرقي البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات القول إن الإعصار الذي يوصف بأنه الأقوى الذي يضرب (شنغهاي) الساحلية منذ 75 عاما أدى كذلك إلى تعليق عمليات عبارات الركاب في المدينة وقطارات الركاب على عدة طرق تمر عبر المدينة من الأحد إلى الاثنين.
وأوضحت أنه تم إلغاء 577 رحلة قطار فيما علقت السلطات في مقاطعة (تشجيانغ) 153 خط نقل مائي للركاب و133 مشروعا بحريا قيد الإنشاء و14 مشروعا لطاقة الرياح إضافة إلى إجلاء 200 ألف شخص من أجل التقليل من تأثير الإعصار.
وقال المرصد المركزي الصيني للأرصاد الجوية في بيان إن (بيبينكا) مصنف كعاصفة من الفئة الأولى ووصل منطقة (بودونغ) بمدينة شنغهاي في الساعة 30ر7 صباحا بتوقيت العاصمة بكين مصحوبا برياح بلغت سرعتها تصل إلى 42 مترا في الثانية.
وتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار المتراكم في شنغهاي إلى أكثر من 100 ملم خلال اليوم. (النهاية)

س ل ق / ط ه ا




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