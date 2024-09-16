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الدولار الأمريكي ينخفض إلى 304ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 338ر0

9/16/2024 5:05:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 9 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين بنسبة 11ر0 في المئة إلى مستوى 304ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 66ر0 في المئة لمستوى 338ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع بنسبة 72ر0 في المئة إلى مستوى 401ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 75ر0 في المئة ليصل إلى 360ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ف ن ك / ه ث




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