الدولار الأمريكي ينخفض إلى 304ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 338ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 9 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين بنسبة 11ر0 في المئة إلى مستوى 304ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 66ر0 في المئة لمستوى 338ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع بنسبة 72ر0 في المئة إلى مستوى 401ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 75ر0 في المئة ليصل إلى 360ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك / ه ث
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