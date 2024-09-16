(الصحة): ورشة تدريبية لرصد أمراض الشتاء بالتعاون مع (الصحةالعالمية)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 9 (كونا) -- أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين ورشة تدريبية عبر منصة (EMFLU) تتناول سبل رصد أمراض الشتاء التنفسية وتسجيلها رقميا للكوادر الطبية في القطاع الحكومي وتستمر اربعة.
وقال مدير ادارة الصحة العامة بالوزارة الدكتور فهد الغملاس في كلمة الافتتاح إن الورشة التي تتزامن مع انطلاق حملة الوزارة للتطعيم ضد أمراض الشتاء التنفسية تركز على سبل رصد ومراقبة حالات الأمراض التنفسية وتصنيفها باستخدام منصة ونظام الترصد الإلكتروني (EMFLU) التابعين للمنظمة.
وأشار الغملاس إلى أن الورشة مخصصة للممارسين الطبيين المعنيين في القطاع الحكومي من أطباء أقسام الطوارئ مبينا أن مجموعة من خبراء الصحة الوقائية والمهندسين بالوزارة والمنظمة سيقدمون خلال الورشة شرحا لسبل التعامل مع النظام الرقمي (EMFLU) ونظام الرصد المطور (EMFLU-2).
وأوضح أنه سيتم خلال الورشة التعرف على أحدث المستجدات والتوصيات العالمية وسبل الوقاية والتعامل مع الأمراض التنفسية المعدية بمختلف مصادرها بهدف الوصول إلى سرعة ترصد هذه الحالات والتقليل من معدل الإصابة بها ومعدل الوفيات بسببها.
وذكر الغملاس أن اليوم الاول من الورشة استعرض أفضل آليات التعامل مع الحالات المرضية المختلفة وسبل رصدها وطريقة نقل وأخذ العينات اللازمة.
وأفاد أن الأيام التالية ستركز على تمارين متنوعة حية لحالات مختلفة والتعامل مع البيانات المطلوبة للحصول على معلومات دقيقة ذات جودة عالية مما يسمح للجهات المتخصصة بإجراء الدراسات اللازمة للخفيف من وطأة الأمراض التنفسية على المجتمع.(النهاية)
ي ت / ح ع
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