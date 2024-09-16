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(الصحة): ورشة تدريبية لرصد أمراض الشتاء بالتعاون مع (الصحةالعالمية)

9/16/2024 5:05:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 9 (كونا) -- أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين ورشة تدريبية عبر منصة (EMFLU) تتناول سبل رصد أمراض الشتاء التنفسية وتسجيلها رقميا للكوادر الطبية في القطاع الحكومي وتستمر اربعة.
وقال مدير ادارة الصحة العامة بالوزارة الدكتور فهد الغملاس في كلمة الافتتاح إن الورشة التي تتزامن مع انطلاق حملة الوزارة للتطعيم ضد أمراض الشتاء التنفسية تركز على سبل رصد ومراقبة حالات الأمراض التنفسية وتصنيفها باستخدام منصة ونظام الترصد الإلكتروني (EMFLU) التابعين للمنظمة.
وأشار الغملاس إلى أن الورشة مخصصة للممارسين الطبيين المعنيين في القطاع الحكومي من أطباء أقسام الطوارئ مبينا أن مجموعة من خبراء الصحة الوقائية والمهندسين بالوزارة والمنظمة سيقدمون خلال الورشة شرحا لسبل التعامل مع النظام الرقمي (EMFLU) ونظام الرصد المطور (EMFLU-2).
وأوضح أنه سيتم خلال الورشة التعرف على أحدث المستجدات والتوصيات العالمية وسبل الوقاية والتعامل مع الأمراض التنفسية المعدية بمختلف مصادرها بهدف الوصول إلى سرعة ترصد هذه الحالات والتقليل من معدل الإصابة بها ومعدل الوفيات بسببها.
وذكر الغملاس أن اليوم الاول من الورشة استعرض أفضل آليات التعامل مع الحالات المرضية المختلفة وسبل رصدها وطريقة نقل وأخذ العينات اللازمة.
وأفاد أن الأيام التالية ستركز على تمارين متنوعة حية لحالات مختلفة والتعامل مع البيانات المطلوبة للحصول على معلومات دقيقة ذات جودة عالية مما يسمح للجهات المتخصصة بإجراء الدراسات اللازمة للخفيف من وطأة الأمراض التنفسية على المجتمع.(النهاية)

ي ت / ح ع




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