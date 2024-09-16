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سفارة الكويت بالسعودية تدعو المواطنين إلى الالتزام بأحكام احتفالات اليوم الوطني للمملكة

9/16/2024 5:05:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 16 - 9 (كونا) -- دعت سفارة دولة الكويت لدى السعودية اليوم الاثنين المواطنين الزائرين أو العابرين من أراضي المملكة خلال اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر الحالي إلى ضرورة الالتزام بالأحكام واللوائح المنظمة للمشاركة بالاحتفالات المصاحبة لليوم الوطني للمملكة.
وقالت السفارة في بيان أنه يجب على المواطنين الكويتيين في المملكة عدم رفع أي علم أجنبي أو وضع ملصقات على المركبات تحمل شعارات طائفية أو قبلية أو صور أو تنظيم مسيرات غير مرخصة حرصا على سلامتهم وتجنبا لأية مساءلة قانونية من قبل السلطات السعودية المختصة.
وحثت السفارة المواطنين على عدم التردد في طلب الاستفسار أو المساعدة على الرقمين التاليين:

هاتف السفارة: 0114883500

هاتف الطوارئ: 0500554256 . (النهاية)

خ ن ش / ف ل ا




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