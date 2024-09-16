سفارة الكويت بالسعودية تدعو المواطنين إلى الالتزام بأحكام احتفالات اليوم الوطني للمملكة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 16 - 9 (كونا) -- دعت سفارة دولة الكويت لدى السعودية اليوم الاثنين المواطنين الزائرين أو العابرين من أراضي المملكة خلال اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر الحالي إلى ضرورة الالتزام بالأحكام واللوائح المنظمة للمشاركة بالاحتفالات المصاحبة لليوم الوطني للمملكة.
وقالت السفارة في بيان أنه يجب على المواطنين الكويتيين في المملكة عدم رفع أي علم أجنبي أو وضع ملصقات على المركبات تحمل شعارات طائفية أو قبلية أو صور أو تنظيم مسيرات غير مرخصة حرصا على سلامتهم وتجنبا لأية مساءلة قانونية من قبل السلطات السعودية المختصة.
وحثت السفارة المواطنين على عدم التردد في طلب الاستفسار أو المساعدة على الرقمين التاليين:
هاتف السفارة: 0114883500
هاتف الطوارئ: 0500554256 . (النهاية)
خ ن ش / ف ل ا
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