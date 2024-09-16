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الذهب يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة

9/16/2024 5:03:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2585.54 دولار للأونصة بعد بلوغ أعلى مستوى عند 2588.81 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2613.40 دولار للأونصة، وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1 بالمئة إلى 30.95 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى تبلغه في شهرين.


وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1000.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1069.52 دولار للأونصة.-(بترا)

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