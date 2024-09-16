الذهب يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2585.54 دولار للأونصة بعد بلوغ أعلى مستوى عند 2588.81 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2613.40 دولار للأونصة، وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1 بالمئة إلى 30.95 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى تبلغه في شهرين.



وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1000.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1069.52 دولار للأونصة.-(بترا)