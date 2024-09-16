الذهب يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2585.54 دولار للأونصة بعد بلوغ أعلى مستوى عند 2588.81 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2613.40 دولار للأونصة، وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1 بالمئة إلى 30.95 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى تبلغه في شهرين.
وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1000.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1069.52 دولار للأونصة.-(بترا)
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