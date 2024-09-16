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أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا

9/16/2024 5:02:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم الاثنين، لطيفة الحرارة وغائمة جزئيا في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في الأجزاء الغربية من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلا باردة نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتبقى الأجواء يوم غد الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وترتفع الأربعاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 14، وفي مرتفعات الشراة 23 - 13، وفي مناطق البادية 32 - 17، وفي مناطق السهول 28 - 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 36 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.-(بترا)

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