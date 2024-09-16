أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تكون الأجواء اليوم الاثنين، لطيفة الحرارة وغائمة جزئيا في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في الأجزاء الغربية من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلا باردة نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء يوم غد الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وترتفع الأربعاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 14، وفي مرتفعات الشراة 23 - 13، وفي مناطق البادية 32 - 17، وفي مناطق السهول 28 - 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 36 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.-(بترا)
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