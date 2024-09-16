شق الطرق.. سياسة الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالم غزة وتهجير سكانها





وتعد سياسة شقالطرق العسكرية واحدة من أبرز هذه السياسات، حيث تفصل بين المدن والمحافظات في قطاع غزة، وتفرض واقعا جغرافيا جديدا يعيق حركة المواطنين ويزيد من صعوبات حياتهم اليومية.مع استمرار الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يتعرض الفلسطينيون لمزيد من السياسات الرامية إلى تغيير معالم المدن والمحافظات، ومصادرة أراضيهم وتحويلها إلى مشاريع تخدم أهداف الاحتلال العسكرية والسياسية.



هذه الطرق ليست مجرد ممرات، بل تعتبر أدوات تعمق الاحتلال وزيادة معاناة الفلسطينيين، ضمن سياسة الإبادة المستمرة التي تسعى لتهجيرهم وفرض واقع جديد على الأرض، وفق منسق اتحاد بلديات قطاع غزة حسني مهنا.



فصل جغرافي وحصار



ويعتبر محور "نِتْساريم" أحد أخطر الطرق التي شقتها إسرائيل مؤخرا في قطاع غزة، حيث يمتد بطول 7 كيلومترات من منطقة كيبوتس "بئيري" شرقا وصولا إلى ساحل البحر المتوسط غربا.

ويفصل هذا المحور مدينة غزة وشمالها عن وسط وجنوب القطاع، ليشكل حاجزا يقيد حركة الفلسطينيين جغرافيا ويعرقل تنقل الشاحنات المحملة بالمساعدات والبضائع بين الشمال والجنوب.



ومع توسيع عرض الطريق ليصل في بعض المناطق إلى نحو 2 كيلومتر، يقول مهنا للأناضول: "الجيش الإسرائيلي صادر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، ودمر مربعات سكنية واسعة على جانبي الطريق".



وأنشأ الجيش الإسرائيلي حاجزين عسكريين، أحدهما عند تقاطع الطريق الجديد مع شارع صلاح الدين شرقا، والآخر عند تقاطعه مع شارع الرشيد غربا، يمر من خلالهما النازحون الفلسطينيون الهاربون من جحيم الجوع والعطش والبطش الإسرائيلي.



ويروي الشاب الفلسطيني (م.س) الذي نزح من شمال غزة إلى جنوبها، تجربته في المرور عبر حاجز "نتساريم" الغربي على شارع الرشيد الساحلي، قبل نحو شهرين.



يقول الشاب لمراسل الأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه لدواع أمنية: "كان الأمر مرعبا، فقد تم توقيفي واحتجازي لساعات عديدة دون أي توضيح، وكان الجنود المختبئون خلف مكعبات إسمنتية وآليات مدرعة، يطرحون أسئلة تبدو بلا معنى، شعرت وكأنني في منطقة حرب مغلقة".



ويصف التواجد العسكري الكثيف والمركبات المدرعة في المكان إضافة للتجهيزات العسكرية، بأنها "تجعل كل من يحاول العبور يشعر وكأنه في مواجهة دائمة مع الموت، وأن فرص النجاة ضئيلة جدًا".



عزل وتدمير



أما محور فيلادلفيا على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة، والذي يمتد على طول 14 كيلومترا فيعتبر أبرز الطرق الحدودية التي تستخدمها إسرائيل لعزل القطاع عن العالم الخارجي، خاصة بعد سيطرتها على معبر رفح منفذ غزة الوحيد إلى مصر.



وزعم الجيش الإسرائيلي في تصريحات متعددة أن سيطرته على محور فيلاديلفيا جاءت بسبب وجود أنفاق أسفله زعم أنها تستخدم لتهريب الأسلحة إلى القطاع.

وادعى إنه اكتشف ودمر عشرات الأنفاق أثناء عمليته العسكرية البرية في مدينة رفح، زاعما أن هذه الأنفاق كانت السبب في قدرة حركة حماس على شن هجوم 7 أكتوبر.



وترفض مصر هذه الاتهامات، مؤكدة أنها دمرت مئات الأنفاق على جانبها من الحدود قبل سنوات، وأنشأت منطقة عسكرية عازلة لمنع التهريب، ورغم ذلك تستمر إسرائيل في استخدام الشريط الحدودي ذريعة لمواصلة السيطرة والتدمير.

ويعكس محور فيلادلفيا بشكل كبير استراتيجية إسرائيل في التذرع بالأسباب الأمنية لتبرير توسعها الجغرافي وفرض المزيد من القيود على الفلسطينيين.



مصادرة وتهجير



طريق "ديفيد" هو طريق أمني شقه الجيش الإسرائيلي لعزل جنوب غزة عن مصر بشكل كامل، حيث يمتد من معبر كرم أبو سالم التجاري حتى شارع صلاح الدين.



هذا الطريق تسبب في نسف مئات الوحدات السكنية، مما أدى إلى تشريد آلاف الفلسطينيين وتهجير عائلات كانت تعيش على هذه الأراضي لعقود.



وفي مقابلة مع المزارع محمود أحمد الذي تمت مصادرة أرضه الزراعية شرق مدينة رفح، لصالح هذا الطريق، تحدث عن الألم الذي يشعر به بعد فقدان أرضه التي كانت مصدر رزقه الوحيد.



ويقول أحمد الذي يشعر بالإحباط واليأس، لمراسل الأناضول: "كانت الأرض كل ما أملك، كنت أزرعها وأعيل عائلتي من المحاصيل التي تنتجها، واليوم لا أملك شيئا".



ويشرح كيف أن الجيش الإسرائيلي لم يكتفِ بتدمير الأرض بل ألحق الأضرار بحياة العديد من العائلات التي كانت تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.



وحال أحمد يشبه إلى حد كبير حال المزارع رياض شملخ، الذي فقد أرضه في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، لصالح محور نتساريم.



ويقول للأناضول: "لقد صادر الاحتلال مئات الدونمات التي كانت مزروعة بالعنب والتين وأنواع مختلفة من الخضار، وقام بتجريفها بالكامل".



تغيير جغرافي



وبحسب مهنا؛ فإن الأراضي التي تمت مصادرتها في محور نيتساريم كانت في الأساس أراضٍ زراعية ذات أهمية كبيرة للفلسطينيين، لكنها جُرّفت وتحولت إلى ممرات عسكرية تخدم أهداف إسرائيل.



ويقول: "إن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تغيير معالم المدن والمحافظات في قطاع غزة بشق هذه الطرق لأهداف عسكرية وسياسية".



ويضيف: "هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة قهر الفلسطينيين نفسيا وتجريدهم من أملهم في استعادة أراضيهم أو العيش في أمن واستقرار".



أما رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، فيصف إجراءات إسرائيل بأنها "تكريس لسياسة قضم الأراضي وطرد السكان".



ويرى عبده في تصريح لمراسل الأناضول، أن شق هذه الطرق ليس مجرد إجراء عسكري مؤقت، بل هو جزء من مخطط أوسع لتغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي لقطاع غزة.



ويضيف: "الهدف الرئيسي من وراء هذه السياسات هو إفراغ المناطق من سكانها الأصليين وفرض واقع جديد على الأرض يتوافق مع المخططات الإسرائيلية طويلة الأمد".



ويشير إلى أن هذه السياسات تُمارس تحت غطاء عسكري، لكنها في الواقع تهدف إلى السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية وتشويه معالمها الجغرافية والديموغرافية، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر مثل هذه الإجراءات بحق السكان المدنيين تحت الاحتلال.



ويشكل الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم أبرز الخلافات العالقة بين إسرائيل وحركة حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار، ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بالمحورين.



فيما تصر حماس على تنفيذ اقتراح وقف إطلاق النار الذي طُرح في الثاني من يوليو/تموز الماضي، وترفض الشروط الإسرائيلية الجديدة.



كما ترفض مصر بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، واعتبرت القاهرة ذلك يمس بأمنها القومي.



وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)