مرضى الاكتئاب لديهم شبكة دماغية أكبر بمرتين من حجمها الطبيعي

MENAFN - Alghad Newspaper)وبحسب موقع ((ساينس آليرت))، فقد توصّل الباحثون التابعون لكلية الطب في كورنيل بنيويورك لنتائجهم بعد إجراء فحص دماغي لـ57 فرداً مصاباً بالاكتئاب، و37 من الأشخاص الأصحاء، جميعهم بمتوسط عمر 41 عاماً، حيث وجدوا أن هناك توسعاً ملحوظاً في شبكة دماغية تسمى ((البروز الجبهي المخططي)) لدى مرضى الاكتئاب، حيث كانت هذه الشبكة أكبر بمرتين من حجمها الطبيعي لدى غيرهم.



كما أظهرت اختبارات أخرى - أُجريت على مجموعة أصغر على مدى عام ونصف العام، فضلاً عن بيانات صور الدماغ لـ114 طفلاً، تم جمعها قبل وبعد تشخيص الاكتئاب - نتائج مماثلة لتلك التي تم الحصول عليها من المجموعة الأصلية.



وفي حين أن وظائف هذه المنطقة من الدماغ ليست مفهومة تماماً، فقد تم ربطها سابقاً بنظام المكافأة والتعامل مع المحفزات الخارجية التي تصل للدماغ.

وكتب الباحثون في دراستهم التي نُشرت في مجلة ((نيتشر)): ((لقد وجدنا أن شبكة (البروز الجبهي المخططي) تتوسع مرتين تقريباً في قشرة معظم الأفراد المصابين بالاكتئاب.

لكن الأمر المثير للاهتمام أيضاً هو أننا لاحظنا أن توسع الشبكة كان ملحوظاً لدى الأطفال قبل تشخيص الاكتئاب، مما يشير إلى أنه قد يكون عامل خطر ومُسهماً محتملاً في المرض، وليس شيئاً يحدث بسببه)).



ويعتقد الباحثون بأن هذا الاكتشاف قد يساعد على تطوير علاجات مستقبلية للاكتئاب، ربما تستهدف هذه الشبكة الدماغية المحددة.



ومع ذلك، فقد أكدوا الحاجة لمزيد من البيانات من مجموعات أكبر وأكثر تنوعاً من الأفراد، على مدى فترات زمنية أطول؛ لمعرفة الارتباط بين شبكة الدماغ هذه والاكتئاب.-(وكالات)