مرضى الاكتئاب لديهم شبكة دماغية أكبر بمرتين من حجمها الطبيعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت دراسة حديثة أن مرضى الاكتئاب يعانون من تضاعف حجم إحدى الشبكات بأدمغتهم، الأمر الذي قد يسهم في إيجاد علاجات جديدة وفعالة للمرض.
وبحسب موقع ((ساينس آليرت))، فقد توصّل الباحثون التابعون لكلية الطب في جامعة
كورنيل بنيويورك لنتائجهم بعد إجراء فحص دماغي لـ57 فرداً مصاباً بالاكتئاب، و37 من الأشخاص الأصحاء، جميعهم بمتوسط عمر 41 عاماً، حيث وجدوا أن هناك توسعاً ملحوظاً في شبكة دماغية تسمى ((البروز الجبهي المخططي)) لدى مرضى الاكتئاب، حيث كانت هذه الشبكة أكبر بمرتين من حجمها الطبيعي لدى غيرهم.
كما أظهرت اختبارات أخرى - أُجريت على مجموعة أصغر على مدى عام ونصف العام، فضلاً عن بيانات صور الدماغ لـ114 طفلاً، تم جمعها قبل وبعد تشخيص الاكتئاب - نتائج مماثلة لتلك التي تم الحصول عليها من المجموعة الأصلية.
وفي حين أن وظائف هذه المنطقة من الدماغ ليست مفهومة تماماً، فقد تم ربطها سابقاً بنظام المكافأة والتعامل مع المحفزات الخارجية التي تصل للدماغ.
وكتب الباحثون في دراستهم التي نُشرت في مجلة ((نيتشر)): ((لقد وجدنا أن شبكة (البروز الجبهي المخططي) تتوسع مرتين تقريباً في قشرة معظم الأفراد المصابين بالاكتئاب.
لكن الأمر المثير للاهتمام أيضاً هو أننا لاحظنا أن توسع الشبكة كان ملحوظاً لدى الأطفال قبل تشخيص الاكتئاب، مما يشير إلى أنه قد يكون عامل خطر ومُسهماً محتملاً في المرض، وليس شيئاً يحدث بسببه)).
ويعتقد الباحثون بأن هذا الاكتشاف قد يساعد على تطوير علاجات مستقبلية للاكتئاب، ربما تستهدف هذه الشبكة الدماغية المحددة.
ومع ذلك، فقد أكدوا الحاجة لمزيد من البيانات من مجموعات أكبر وأكثر تنوعاً من الأفراد، على مدى فترات زمنية أطول؛ لمعرفة الارتباط بين شبكة الدماغ هذه والاكتئاب.-(وكالات)
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