الوطنية لشؤون المرأة: انتخابات 2024 سجلت أعلى نسبة مشاركة سياسية للنساء في البرلمانات الأردنية



من ضمن السيدات ال (27) الفائزات (3) كانوا عضوات في المجلس التاسع عشر.

وتشمل الفائزات (9) سيدات من القوائم الحزبية و(18) سيدة فزن بالمقاعد المخصصة للمرأة نصفهن ينتمي إلى أحزاب.

وبالنظر إلى ترتيب الفائزات في القائمة الحزبية فإن امرأة واحدة كان ترتيبها الأول في القائمة، وواحدة كان ترتيبها الثاني وأربعة كان ترتيبهن إما الثالث أو السادس، في حين تمكنت امرأتين من الفوز بالرغم أن ترتيبهما كان التاسع والخامس عشر في القائمة الحزبية، وحصلت امرأة واحدة على أحد المقعدين المخصصين للمسيحيين في الدائرة الانتخابية العامة.



وعلى مستوى الدوائر المحلية بلغ أعلى عدد من الأصوات التي حصدتها النساء بالمقاعد المخصصة للمرأة ما مجموعه (27,184 صوتًا) في دائرة عمّان الثانية، ويأتي هذا العدد في المرتبة الثانية من حيث إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها الفائزون في المجلس العشرين ذكوراً وإناثاً. ولم تتمكن أي من المرشحات ال (21) اللواتي ترشحن على مسار التنافس من الوصول إلى المجلس العشرين.

كما كان للمرأة مشاركة فاعلة في الاقتراع والذي وصلت نسبته إلى 32.25% من عدد الناخبين الكلي. وبحسب الإحصاءات التي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخاب حول نسب الاقتراع فإن نسبة الاقتراع للإناث في هذه الانتخابات بلغت 47.8% من إجمالي عدد المقترعين مسجلة ارتفاعاً عن النسبة في انتخابات 2020 والتي كانت 46% بينما انخفضت مقارنة بنسبة الاقتراع للإناث في انتخابات عام 2016 والتي بلغت 48% من المجموع الكلي للمقترعين.



يُذكر أن المرأة الأردنية شاركت في عضوية مجلس النواب لأول مرة في انتخابات مجلس النواب الثاني عشر عام 1993، وفي العام 2003 تم لأول مرة إقرار نظام المقاعد المخصصة للمرأة بهدف زيادة مشاركتها في الحياة السياسية، ومنذ ذلك الحين توالى ارتفاع الحصة المخصصة للمرأة من المقاعد من (6) مقاعد من أصل (110) في العام 2003 إلى (12) مقعد من أصل (120) في العام 2010. وفي المجلس السادس عشر تمكنت مرشحة واحدة من الفوز بالتنافس، إضافةً إلى الفائزات بالمقاعد المخصصة للمرأة، وفي انتخابات مجلس النواب السابع عشر فازت (18) امرأة منهن (15) سيدة ضمن المقاعد المخصصة للنساء من أصل (150) مقعد بموجب قانون الانتخاب المعدل لعام 2012.



وبموجب قانون الانتخاب لعام 2016 تم تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى (130) خُصص منها (15) مقعداً للنساء، وتمكّنت (5) نساء في انتخابات مجلس النواب الثامن عشر من الفوز بالتنافس إلى جانب المقاعد المخصصة للمرأة، وهو ما شكّل ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة التمثيل النسائي (15.4%)، إلا أنّ نتائج انتخابات العام 2020 شهدت تراجعًا في نسبة تمثيل المرأة عنها في العام 2016 حيث نجحت فقط (15) مرشحة على المقاعد المخصصة للمرأة و بنسبة تمثيل 11.5%.



وفي انتخابات مجلس النواب العشرين في العام 2024 -أول مجلس نيابي في عهد المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية- تجسدت الرؤية الملكية السامية لتحديث المنظومة السياسية وما أفرزته من تعديلات على قانوني الانتخاب لمجلس النواب والآحزاب السياسية، وشكلت نجاحاً فى وضع خارطة طريق لتحفيز المشاركة السياسية للنساء في المجال العام كأحد أهم عناصر تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، متطلعين إلى أن يثري هذا التنوع في عضوية المرأة والشباب الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب العشرين، بما يسهم بتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.