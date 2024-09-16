الوطنية لشؤون المرأة: انتخابات 2024 سجلت أعلى نسبة مشاركة سياسية للنساء في البرلمانات الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تقدمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتهاني للفائزين في انتخابات مجلس النواب العشرين؛ حيث حصلت النساء في هذه الانتخابات على أعلى نسبة مشاركة سياسية في البرلمانات الأردنية منذ إعطائها الحق في الترشح والانتخاب في عام (1974)، وذلك بنجاح 27 سيدة من الكفاءات النسائية المتميزة في انتخابات 2024 لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 19.6% في حين كانت في مجلس النواب التاسع عشر11.5% وارتفعت إلى 13.8% إثر شغور 3 مقاعد، وفي المجلس الثامن عشر(15.3%). كما تميزت بحصول السيدات على عشرات الألوف من الأصوات مؤشراً لما تتمتع به النساء من كفاءة وثقة من مختلف أطياف المجتمع.
من ضمن السيدات ال (27) الفائزات (3) كانوا عضوات في المجلس التاسع عشر.
وتشمل الفائزات (9) سيدات من القوائم الحزبية و(18) سيدة فزن بالمقاعد المخصصة للمرأة نصفهن ينتمي إلى أحزاب.
وبالنظر إلى ترتيب الفائزات في القائمة الحزبية فإن امرأة واحدة كان ترتيبها الأول في القائمة، وواحدة كان ترتيبها الثاني وأربعة كان ترتيبهن إما الثالث أو السادس، في حين تمكنت امرأتين من الفوز بالرغم أن ترتيبهما كان التاسع والخامس عشر في القائمة الحزبية، وحصلت امرأة واحدة على أحد المقعدين المخصصين للمسيحيين في الدائرة الانتخابية العامة.
وعلى مستوى الدوائر المحلية بلغ أعلى عدد من الأصوات التي حصدتها النساء بالمقاعد المخصصة للمرأة ما مجموعه (27,184 صوتًا) في دائرة عمّان الثانية، ويأتي هذا العدد في المرتبة الثانية من حيث إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها الفائزون في المجلس العشرين ذكوراً وإناثاً. ولم تتمكن أي من المرشحات ال (21) اللواتي ترشحن على مسار التنافس من الوصول إلى المجلس العشرين.
كما كان للمرأة مشاركة فاعلة في الاقتراع والذي وصلت نسبته إلى 32.25% من عدد الناخبين الكلي. وبحسب الإحصاءات التي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخاب حول نسب الاقتراع فإن نسبة الاقتراع للإناث في هذه الانتخابات بلغت 47.8% من إجمالي عدد المقترعين مسجلة ارتفاعاً عن النسبة في انتخابات 2020 والتي كانت 46% بينما انخفضت مقارنة بنسبة الاقتراع للإناث في انتخابات عام 2016 والتي بلغت 48% من المجموع الكلي للمقترعين.
يُذكر أن المرأة الأردنية شاركت في عضوية مجلس النواب لأول مرة في انتخابات مجلس النواب الثاني عشر عام 1993، وفي العام 2003 تم لأول مرة إقرار نظام المقاعد المخصصة للمرأة بهدف زيادة مشاركتها في الحياة السياسية، ومنذ ذلك الحين توالى ارتفاع الحصة المخصصة للمرأة من المقاعد من (6) مقاعد من أصل (110) في العام 2003 إلى (12) مقعد من أصل (120) في العام 2010. وفي المجلس السادس عشر تمكنت مرشحة واحدة من الفوز بالتنافس، إضافةً إلى الفائزات بالمقاعد المخصصة للمرأة، وفي انتخابات مجلس النواب السابع عشر فازت (18) امرأة منهن (15) سيدة ضمن المقاعد المخصصة للنساء من أصل (150) مقعد بموجب قانون الانتخاب المعدل لعام 2012.
وبموجب قانون الانتخاب لعام 2016 تم تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى (130) خُصص منها (15) مقعداً للنساء، وتمكّنت (5) نساء في انتخابات مجلس النواب الثامن عشر من الفوز بالتنافس إلى جانب المقاعد المخصصة للمرأة، وهو ما شكّل ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة التمثيل النسائي (15.4%)، إلا أنّ نتائج انتخابات العام 2020 شهدت تراجعًا في نسبة تمثيل المرأة عنها في العام 2016 حيث نجحت فقط (15) مرشحة على المقاعد المخصصة للمرأة و بنسبة تمثيل 11.5%.
وفي انتخابات مجلس النواب العشرين في العام 2024 -أول مجلس نيابي في عهد المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية- تجسدت الرؤية الملكية السامية لتحديث المنظومة السياسية وما أفرزته من تعديلات على قانوني الانتخاب لمجلس النواب والآحزاب السياسية، وشكلت نجاحاً فى وضع خارطة طريق لتحفيز المشاركة السياسية للنساء في المجال العام كأحد أهم عناصر تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، متطلعين إلى أن يثري هذا التنوع في عضوية المرأة والشباب الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب العشرين، بما يسهم بتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
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