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الأشغال: بدء أعمال صيانة طريق جرش من جسر سلحوب إلى البقعة

9/16/2024 5:02:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبدأ وزارة الاشغال العامة والاسكان مساء يوم غدٍ الثلاثاء أعمال مشروع صيانة طريق عمان جرش في المنطقة الممتدة من جسر سلحوب ولغاية جسر البقعة وعلى المسرب القادم من إربد بإتجاه عمان وبطول (5) كم.





وتشمل الأعمال في المشروع، كشط سطح الطريق وإعادة تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.


وستعمد الوزارة وبالتنسيق مع مديرية الأمن العام الى إجراء تحويلات جزئية مؤقتة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، حيث سيتم فصل الطريق القادم من شارع الاردن /جرش إربد الى عمان بواسطة حواجز بلاستيكية ومباشرة العمل في أحد المسارب والإبقاء على المسرب الآخر مفتوح لحركة المرور، وعند الانتهاء من تنفيذ المسرب الأول سيتم فتح السير عليه ومباشرة العمـــل في المسرب الآخر.


وتشير الوزارة إلى أنه تم تجهيز منطقة العمل والتحويلات المرورية بكافة عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة، كما وتهيب الوزارة بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف.

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