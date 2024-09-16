Irdeto تتعاون مع Bitmovin لتقديم بث سريع وآمن يتصدر مشهد الصناعة مع تجربة ليس لها مثيل يحظى بها المستخدم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-أعلنت Irdeto ، الشركة الرائدة العالمية في تجارب منصات الفيديو الرقمية وأمنها، وBitmovin، الشركة الرائدة في الصناعة في حلول برامج الفيديو، اليوم عن شراكة استراتيجية لتقديم تجارب مُحسَّنة لبث الفيديو الآمن. ويعمل هذا التعاون على ضم مجموعة المشغل والتحليلات الشهيرة من Bitmovin إلى Irdeto Experience، وهي منصة البث الحائزة على الجوائز والتي تحظى بثقة أهم المشغلين حول العالم. وسيقدما معًا لموفري خدمات البث، ومالكي المحتوى ومشغلي التلفزيون المدفوع حلولاً متطورة تلبي الاحتياج الضروري للبث السريع ذي زمن الانتقال المنخفض.

يوفر الجمع بين خبرة Irdeto في الأمن والمشغل البارز لـ Bitmovin حلاً فعالاً وشاملاً. يتيح هذا العرض المشترك للمشغلين الاستفادة من خدمات بث سلسة وعالية الدقة وميزات متقدمة للإعلانات والأمن. كما يتيح التعاون للمشغلين توسيع انتشار الجهاز بتغطية نطاق أكبر من الأجهزة في سوق أجهزة التلفزيون الذكية. وسواء كان للرياضات المباشرة أو المحتوى الممتاز، يضمن هذا الحل تجربة مثالية، وآمنة، وفعَّالة للمشاهد.

"يسرُّنا الاشتراك مع Bitmovin لدمج مجموعتهم الأفضل في فئتها للمشغل والتحليلات مع Irdeto Experience. وتوفر هذه الشراكة الصورة المثالية للجمع بين الأمن، وقابلية التوسع وتجربة المستخدم، ما يتيح لعملائنا تقديم خدماتهم إلى السوق أسرع وبثقة"، وذلك حسبما قال Andrew Bunten، مدير عمليات الترفيه بالفيديو في Irdeto.

يشتهر مشغل Bitmovin بالقدرة على توفير إمكانية تشغيل مثالي على نطاق واسع، مع التوافق على مستوى العديد من منصات، بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية، والأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب. كما يتميز بدعم متقدم للتحليلات والإعلانات، ما يجعله مثاليًا لنظام Irdeto الآمن، والمرن والقوي للبث.

"تُعد Irdeto إحدى الشركات الرائدة الموثوقة في أمن المنصات الرقمية، وتنتابنا حالة من الحماس الشديد لشحذ جهودنا لنوفر لشركائنا حل بث شاملاً وعلى مستوى عالمي بحيث يلبي احتياجاتهم للجودة، والأمن والابتكار"، وذلك حسبما قال Stefan Lederer، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ Bitmovin.

وتتمتع كلتا الشركتين بحضور قوي بين مشغلي التلفزيون المدفوع من الفئة الأولى وموفري خدمات البث على مستوى العالم، وتتيح هذه الشراكة لهؤلاء المشغلين الاستفادة من حل متكامل وآمن يعمل على تعزيز تجربة المستخدم وتسريع الوقت اللازم لدخول السوق.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول هذه الشراكة والعرض المشترك، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـ Irdeto Experience

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