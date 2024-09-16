Irdeto تتعاون مع Bitmovin لتقديم بث سريع وآمن يتصدر مشهد الصناعة مع تجربة ليس لها مثيل يحظى بها المستخدم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-أعلنت Irdeto ، الشركة الرائدة العالمية في تجارب منصات الفيديو الرقمية وأمنها، وBitmovin، الشركة الرائدة في الصناعة في حلول برامج الفيديو، اليوم عن شراكة استراتيجية لتقديم تجارب مُحسَّنة لبث الفيديو الآمن. ويعمل هذا التعاون على ضم مجموعة المشغل والتحليلات الشهيرة من Bitmovin إلى Irdeto Experience، وهي منصة البث الحائزة على الجوائز والتي تحظى بثقة أهم المشغلين حول العالم. وسيقدما معًا لموفري خدمات البث، ومالكي المحتوى ومشغلي التلفزيون المدفوع حلولاً متطورة تلبي الاحتياج الضروري للبث السريع ذي زمن الانتقال المنخفض.
يوفر الجمع بين خبرة Irdeto في الأمن والمشغل البارز لـ Bitmovin حلاً فعالاً وشاملاً. يتيح هذا العرض المشترك للمشغلين الاستفادة من خدمات بث سلسة وعالية الدقة وميزات متقدمة للإعلانات والأمن. كما يتيح التعاون للمشغلين توسيع انتشار الجهاز بتغطية نطاق أكبر من الأجهزة في سوق أجهزة التلفزيون الذكية. وسواء كان للرياضات المباشرة أو المحتوى الممتاز، يضمن هذا الحل تجربة مثالية، وآمنة، وفعَّالة للمشاهد.
"يسرُّنا الاشتراك مع Bitmovin لدمج مجموعتهم الأفضل في فئتها للمشغل والتحليلات مع Irdeto Experience. وتوفر هذه الشراكة الصورة المثالية للجمع بين الأمن، وقابلية التوسع وتجربة المستخدم، ما يتيح لعملائنا تقديم خدماتهم إلى السوق أسرع وبثقة"، وذلك حسبما قال Andrew Bunten، مدير عمليات الترفيه بالفيديو في Irdeto.
يشتهر مشغل Bitmovin بالقدرة على توفير إمكانية تشغيل مثالي على نطاق واسع، مع التوافق على مستوى العديد من منصات، بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية، والأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب. كما يتميز بدعم متقدم للتحليلات والإعلانات، ما يجعله مثاليًا لنظام Irdeto الآمن، والمرن والقوي للبث.
"تُعد Irdeto إحدى الشركات الرائدة الموثوقة في أمن المنصات الرقمية، وتنتابنا حالة من الحماس الشديد لشحذ جهودنا لنوفر لشركائنا حل بث شاملاً وعلى مستوى عالمي بحيث يلبي احتياجاتهم للجودة، والأمن والابتكار"، وذلك حسبما قال Stefan Lederer، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ Bitmovin.
وتتمتع كلتا الشركتين بحضور قوي بين مشغلي التلفزيون المدفوع من الفئة الأولى وموفري خدمات البث على مستوى العالم، وتتيح هذه الشراكة لهؤلاء المشغلين الاستفادة من حل متكامل وآمن يعمل على تعزيز تجربة المستخدم وتسريع الوقت اللازم لدخول السوق.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول هذه الشراكة والعرض المشترك، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـ Irdeto Experience
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