بطل الصحة لقب من نصيب نادي سيدات الشارقة للعام الثالث على التوالي

(MENAFN
- AETOSWire) بعد حصوله على لقب "بطل الصحة" للعام الثالث على التوالي، يستعد نادي سيدات الشارقة لإطلاق نشاطات متميزة احتفالاً بفعالية نهاية الأسبوع العالمية للصحة 2024 للعام السادس على التوالي خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر، وتشجيعاً للمرأة على الاهتمام بصحتها البدنية والنفسية وزيادة الوعي الصحي واتباع أسلوب حياة صحي متوازن متكامل لبلوغ مستوى عالٍ من الصحة والرفاه، حيث تتضمن هذه النشاطات جلسات يوغا، وحصص لياقة بدنية، وجلسات جمالية وورش مميزة للمرأة والطفل.
وقالت سعادة خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة: "تحقيقاً للرؤى السامية لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نادي سيدات الشارقة واستكمالاً للجهود المبذولة في الأعوام الخمسة الماضية، يستمر النادي في تنظيم العديد من النشاطات والفعاليات وورش العمل للعام السادس على التوالي، ضمن فرعه الرئيسي وفروعه الثمانية في المنطقتين الوسطى والشرقية، وهذا ساهم في فوزه بلقب بطل الصحة للمرة الثالثة على التوالي."
وأكدت السركال أن زيادة الوعي الصحي وممارسة الرياضة والنشاطات المفعمة بالطاقة والحركة واللياقة له تأثير إيجابي على الصحة الجسدية والنفسية لدى السيدات لعيش حياة متوازنة وصحية ونشر الوعي الصحي لبناء مجتمع سليم ومتوازن.
يحتفل النادي بفرعه الرئيسي بفعالية نهاية الأسبوع العالمية للصحة من خلال برنامج متكامل يجمع بين الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية والجمال على مدار ثلاثة أيام، يبدأ البرنامج في 20 سبتمبر ويشمل حصص لياقة مجانية للاهتمام باللياقة البدنية و الاسترخاء من خلال يوغا الشموع ويوغا التنفس ويوغا نيدرا ، وتمارين البيلاتس، مقدمة من مركز لياقة 180.
أما في 21 سبتمبر سيقدم "مركز كولاج للمواهب" ورش فنية للأم والطفل كورشة صناعة الصابون، وورشة التلوين الإبداعي وورشة ايقاعات الرسم، بالإضافة إلى ذلك، ستقام جلسة الصحة والعافية مع خبيرة الصحة والعافية عبير عياش لمناقشة علاجات تخفيف التوتر من منتجع دلوك الصحي.
وعلى هامش الفعاليات سينظم مركز وحضانة بساتين في 22 من سبتمبر أنشطة المرح للأطفال المتضمنة القلعة الهوائية، والحرف اليدوية، وتضفير الشعر، وألعاب الليغو وأنشطة عديدة أخرى، لتمكن المرأة من الاستمتاع بوقتها وهي مطمئنة.
وتشجيعاً للمرأة على الاهتمام بجمالها وممارسة الرياضة، يقدم "بوتيك أوركيد للجمال" عروض جمال حصرية، وستحظى السيدات بفرصة دخول مجاني إلى الشاطئ وحصة Cota مجانية خلال اليوم بالإضافة إلى عروض أخرى من المجمع الرياضي.
كما وستحتفل فروع النادي بهذه الفعالية من خلال العديد من الأنشطة في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر، حيث سيقيم مركز لياقة حصة زومبا في فرع الذيد، وحصة زومبا بالأخضر في فرع خورفكان، وحصة سيركت في فرع كلباء. كما يقدم مركز جوري للجمال فرع الذيد خدمة طلاء الأظافر مجاناً. أما برنامج تالة فسيقدم فحوصات طبية للمشاركات في فرع الذيد ، وورشة توعوية بعنوان "غذائي صحتي" في فرع خورفكان، وورشة طبخ بعنوان "أصنع طبقي الصحي" في فرع كلباء، بالإضافة إلى عروض خاصة على اشتراكات المسبح الشهرية.
وللمزيد يرجى متابعة وسائل التواصل الاجتماعي @shjladiesclubأو زيارة الموقع الالكتروني أو الاتصال على الأرقام المباشرة للمقر الرئيسي أو فروع النادي للاطلاع على تفاصيل العروض والفعاليات.
يشار إلى أن نادي سيدات الشارقة، دأب منذ تأسيسه عام 1982 على توفير مرافق وأنشطة ترفيهية وتعليمية وثقافية للسيدات والأطفال، وينظم باستمرار مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تدعم شؤون المجتمع والفنون والصحة، إضافة إلى الفعاليات الخيرية والمحاضرات والبازارات والمعارض والماراثونات والندوات والملتقيات بشتى أنواعها، ويعد النادي أحد أكثر الوجهات الخاصة بالسيدات تفرداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يعتمد مستويات عالية من الخدمة الرفيعة، وتم تجهيزه بمجموعة واسعة من الوسائل والتسهيلات.
مرفق الصور:
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