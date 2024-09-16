بطل الصحة لقب من نصيب نادي سيدات الشارقة للعام الثالث على التوالي

MENAFN - AETOSWire) بعد حصوله على لقب "بطل الصحة" للعام الثالث على التوالي، يستعد نادي سيدات الشارقة لإطلاق نشاطات متميزة احتفالاً بفعالية نهاية الأسبوع العالمية للصحة 2024 للعام السادس على التوالي خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر، وتشجيعاً للمرأة على الاهتمام بصحتها البدنية والنفسية وزيادة الوعي الصحي واتباع أسلوب حياة صحي متوازن متكامل لبلوغ مستوى عالٍ من الصحة والرفاه، حيث تتضمن هذه النشاطات جلسات يوغا، وحصص لياقة بدنية، وجلسات جمالية وورش مميزة للمرأة والطفل.

وقالت سعادة خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة: "تحقيقاً للرؤى السامية لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نادي سيدات الشارقة واستكمالاً للجهود المبذولة في الأعوام الخمسة الماضية، يستمر النادي في تنظيم العديد من النشاطات والفعاليات وورش العمل للعام السادس على التوالي، ضمن فرعه الرئيسي وفروعه الثمانية في المنطقتين الوسطى والشرقية، وهذا ساهم في فوزه بلقب بطل الصحة للمرة الثالثة على التوالي."

وأكدت السركال أن زيادة الوعي الصحي وممارسة الرياضة والنشاطات المفعمة بالطاقة والحركة واللياقة له تأثير إيجابي على الصحة الجسدية والنفسية لدى السيدات لعيش حياة متوازنة وصحية ونشر الوعي الصحي لبناء مجتمع سليم ومتوازن.

يحتفل النادي بفرعه الرئيسي بفعالية نهاية الأسبوع العالمية للصحة من خلال برنامج متكامل يجمع بين الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية والجمال على مدار ثلاثة أيام، يبدأ البرنامج في 20 سبتمبر ويشمل حصص لياقة مجانية للاهتمام باللياقة البدنية و الاسترخاء من خلال يوغا الشموع ويوغا التنفس ويوغا نيدرا ، وتمارين البيلاتس، مقدمة من مركز لياقة 180.

أما في 21 سبتمبر سيقدم "مركز كولاج للمواهب" ورش فنية للأم والطفل كورشة صناعة الصابون، وورشة التلوين الإبداعي وورشة ايقاعات الرسم، بالإضافة إلى ذلك، ستقام جلسة الصحة والعافية مع خبيرة الصحة والعافية عبير عياش لمناقشة علاجات تخفيف التوتر من منتجع دلوك الصحي.

وعلى هامش الفعاليات سينظم مركز وحضانة بساتين في 22 من سبتمبر أنشطة المرح للأطفال المتضمنة القلعة الهوائية، والحرف اليدوية، وتضفير الشعر، وألعاب الليغو وأنشطة عديدة أخرى، لتمكن المرأة من الاستمتاع بوقتها وهي مطمئنة.

وتشجيعاً للمرأة على الاهتمام بجمالها وممارسة الرياضة، يقدم "بوتيك أوركيد للجمال" عروض جمال حصرية، وستحظى السيدات بفرصة دخول مجاني إلى الشاطئ وحصة Cota مجانية خلال اليوم بالإضافة إلى عروض أخرى من المجمع الرياضي.

كما وستحتفل فروع النادي بهذه الفعالية من خلال العديد من الأنشطة في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر، حيث سيقيم مركز لياقة حصة زومبا في فرع الذيد، وحصة زومبا بالأخضر في فرع خورفكان، وحصة سيركت في فرع كلباء. كما يقدم مركز جوري للجمال فرع الذيد خدمة طلاء الأظافر مجاناً. أما برنامج تالة فسيقدم فحوصات طبية للمشاركات في فرع الذيد ، وورشة توعوية بعنوان "غذائي صحتي" في فرع خورفكان، وورشة طبخ بعنوان "أصنع طبقي الصحي" في فرع كلباء، بالإضافة إلى عروض خاصة على اشتراكات المسبح الشهرية.

وللمزيد يرجى متابعة وسائل التواصل الاجتماعي @shjladiesclubأو زيارة الموقع الالكتروني أو الاتصال على الأرقام المباشرة للمقر الرئيسي أو فروع النادي للاطلاع على تفاصيل العروض والفعاليات.

يشار إلى أن نادي سيدات الشارقة، دأب منذ تأسيسه عام 1982 على توفير مرافق وأنشطة ترفيهية وتعليمية وثقافية للسيدات والأطفال، وينظم باستمرار مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تدعم شؤون المجتمع والفنون والصحة، إضافة إلى الفعاليات الخيرية والمحاضرات والبازارات والمعارض والماراثونات والندوات والملتقيات بشتى أنواعها، ويعد النادي أحد أكثر الوجهات الخاصة بالسيدات تفرداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يعتمد مستويات عالية من الخدمة الرفيعة، وتم تجهيزه بمجموعة واسعة من الوسائل والتسهيلات.

مرفق الصور:

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