ويتيكس 2024 يعرّف الراغبين بافتتاح مقرات لشركاتهم في دبي على بيئة العمل التنافسية والمرنة في الإمارة

MENAFN - AETOSWire) في استجابة لاستفسارات الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم المطردة حول إجراءات افتتاح مقرات ومكاتب عمل لها في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، تحتضن الدورة السادسة والعشرون من المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية حول التسهيلات وعناصر الجذب القوية التي توفرها إمارة دبي للشركات والمؤسسات الراغبة في تأسيس شركات جديدة أو إنشاء موطئ قدم لها في دبي. وتسلط ورش العمل الضوء على الأطر التنظيمية والتشريعية المرنة في دبي، وخيارات الاستثمار المتنوعة المتوفرة في قطاعات مختلفة، إلى جانب الفرص المثالية والآفاق الواعدة لمزاولة الأعمال، والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، والأمن والأمان، وكافة المقومات التي تعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، وتجعل من دبي وجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض "ويتيكس" بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) : "بوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والشبكة الذكية والتنقل المستدام والقطاعات ذات الصلة، يعتبر "ويتيكس" منصة عالمية للتعرّف على احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصنّاع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة. وقد لاحظنا على مدار سنوات المعرض اهتماماً متزايداً من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات العارضة بإنشاء مقرات ومكاتب عمل لها في دبي، حيث تعرفوا عن كثب خلال المعرض على بيئة الأعمال التنافسية في دبي، ولاحظوا جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل والاستثمار في العالم."

تقدم دولة الإمارات للمستثمرين أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة التي تسهل سير أعمال الشركات مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين. وتسمح المناطق الحرة لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.