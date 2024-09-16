عروض الجفالي للسيارات على سيارات مرسيدس- بنز مستمرة في اليوم الوطني

MENAFN - Al Watan) تستمر عروض شركة الجفالي للسيارات الموزع العام لسيارات مرسيدس-بنز التمويلية المميزة لامتلاك سيارات مرسيدس-بنز خلال فترة اليوم الوطني الـ 94 وذلك بالتعاون مع كبرى الجهات التمويلية، حيث سيتواصل تقديم عرض سيارة الفئة CLA Coupe بقسط شهري 3,700 ريال فقط، فيما يمكن الحصول على الرائعة GLE Coupe عبر برنامج 50/50 والذي يتيح دفع نصف القيمة عند الاستلام والدفعة الثانية بعد عامين، وتبلغ الدفعة الأولى 299,600 ريال، وبنفس البرنامج 50/50 يمكن تملّك سيارة C-Class حيث تبلغ الدفعة 149,500 ريال.

من جانبه، بارك رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات السيد باسم ولي للوطن وأبنائه ذكرى اليوم الوطني الـ 94 و ان المملكة تعيش أزهى عصورها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وفي ضوء رؤية الخير والنماء 2030.

وأوضح أن استمرار عروض شركة الجفالي للسيارات خلال المناسبات الوطنية الغالية عبر تقديم أفضل الخدمات و المنتجات التي تم تصميمها بعناية لتحقق هدفها في تلبية رغبة عملائنا في تملّك سيارات مرسيدس-بنز المميزة.

مرحّبًا بكافة العملاء والزوّار في كافة صالات عرض الشركة في مختلف مناطق المملكة للتعرّف على العروض المتوفرة والاطلاع عن قرب على جديد سيارات مرسيدس-بنز الفارهة.

يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عن عروض اليوم الوطني عبر الرابط: