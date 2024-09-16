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استقرار خام برنت في ظل توقعات التيسير النقدي في أمريكا - جريدة البورصة

9/16/2024 4:49:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعدما حققت بعض المكاسب في وقت سابق من اليوم على خلفية توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات الفائدة في اجتماعه المقرر عقده على مدار يومي 17 و18 سبتمبر.

واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر عند 71.57 دولار للبرميل، بعدما لامست 71.64 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

موضوعات متعلقة الدولار قرب أدنى مستوى منذ يناير وسط توقعات خفض الفيدرالي للفائدة اتفاقية لتسهيل دخول العمال المهرة الأوزبكيين إلى ألمانيا جولدمان ساكس وسيتي جروب يُخفضا توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني في 2024

في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر 0.12% أو ما يعادل 8 سنتات إلى 68.73 دولار للبرميل.

وذلك بعدما أنهى النفط تعاملات الجمعة الماضية منخفضاً إثر هدوء مخاوف المستثمرين تجاه اضطراب الإنتاج الأمريكي بسبب إعصار“فرانسين”، حيث استئناف بعض منشآت الإنتاج في خليج المكسيك العمل مرة أخرى.

لكن توقعات خفض الفيدرالي للفائدة في اجتماع هذا الأسبوع، رغم حالة عدم اليقين بشأن مقدار الخفض، عززت من آفاق انتعاش الطلب الكلي في أكبر اقتصادات العالم، ومن ثم الطلب على الطاقة والذهب الأسود.


المصدر:

MENAFN16092024000202011048ID1108677144

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