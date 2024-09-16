استقرار خام برنت في ظل توقعات التيسير النقدي في أمريكا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعدما حققت بعض المكاسب في وقت سابق من اليوم على خلفية توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات الفائدة في اجتماعه المقرر عقده على مدار يومي 17 و18 سبتمبر.
واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر عند 71.57 دولار للبرميل، بعدما لامست 71.64 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.
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في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر 0.12% أو ما يعادل 8 سنتات إلى 68.73 دولار للبرميل.
وذلك بعدما أنهى النفط تعاملات الجمعة الماضية منخفضاً إثر هدوء مخاوف المستثمرين تجاه اضطراب الإنتاج الأمريكي بسبب إعصار“فرانسين”، حيث استئناف بعض منشآت الإنتاج في خليج المكسيك العمل مرة أخرى.
لكن توقعات خفض الفيدرالي للفائدة في اجتماع هذا الأسبوع، رغم حالة عدم اليقين بشأن مقدار الخفض، عززت من آفاق انتعاش الطلب الكلي في أكبر اقتصادات العالم، ومن ثم الطلب على الطاقة والذهب الأسود.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108677144
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