ارتفاع الين لأعلى مستوى في أكثر من عام مع انخفاض الدولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتلامس أعلى قيمة لها في أكثر من عام مع انخفاض مؤشر الدولار على خلفية توقعات خفض الفيدرالي للفائدة، وفي ظل هدوء حجم بسبب عطلة رسمية بالسوق اليابانية.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل اليابانية بنسبة 0.49% إلى 140.13 ين، وتعد هذه أعلى قيمة للين منذ 16 يوليو 2023.

موضوعاتالدولار قرب أدنى مستوى منذ يناير وسط توقعات خفض الفيدرالي للفائدة اتفاقية لتسهيل دخول العمال المهرة الأوزبكيين إلى ألمانيا وسيتي جروب يُخفضا توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني في 2024

وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.23% إلى 100.88 نقطة.

ويرجع ذلك إلى توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي تيسير سياسته النقدية في اجتماعه المقرر عقده هذا الأسبوع، مقابل تقديرات المحللين التي تشير إلى تثبيت بنك اليابان تكاليف الاقتراض في اجتماع الجمعة القادمة.





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