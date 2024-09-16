ارتفاع الين لأعلى مستوى في أكثر من عام مع انخفاض الدولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتلامس أعلى قيمة لها في أكثر من عام مع انخفاض مؤشر الدولار على خلفية توقعات خفض الفيدرالي للفائدة، وفي ظل هدوء حجم التداول
بسبب عطلة رسمية بالسوق اليابانية.
وانخفضت العملة الأمريكية مقابل اليابانية بنسبة 0.49% إلى 140.13 ين، وتعد هذه أعلى قيمة للين منذ 16 يوليو 2023.
موضوعات متعلقة
الدولار قرب أدنى مستوى منذ يناير وسط توقعات خفض الفيدرالي للفائدة اتفاقية لتسهيل دخول العمال المهرة الأوزبكيين إلى ألمانيا جولدمان ساكس
وسيتي جروب يُخفضا توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني في 2024
وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.23% إلى 100.88 نقطة.
ويرجع ذلك إلى توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي تيسير سياسته النقدية في اجتماعه المقرر عقده هذا الأسبوع، مقابل تقديرات المحللين التي تشير إلى تثبيت بنك اليابان تكاليف الاقتراض في اجتماع الجمعة القادمة.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108677141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.