بيانات الصين تؤرق أسهم آسيا وتقلص تأثير خفض الفائدة المرتقب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تأرجحت مؤشرات الأسهم الآسيوية بين الخسائر والمكاسب اليوم الاثنين، مع تراجع تأثير خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب علامات الركود المستمر في الاقتصاد الصيني.

تحملت أسهم هونج كونج وطأة الانخفاضات، حيث سجلت أكبر انخفاض لها في أسبوع، بعد سلسلة من البيانات الصينية السيئة يوم السبت والتي تركت المتداولين يتساءلون عما إذا كانت السلطات ستبادر إلى تحفيز قوي لدعم الاقتصاد. وكانت أسواق اليابان وكوريا الجنوبية والصين مغلقة في عطلة، كما كانت سوق سندات الخزانة الآسيوية متوقفة.

موضوعاتالدولار قرب أدنى مستوى منذ يناير وسط توقعات خفض الفيدرالي للفائدة اتفاقية لتسهيل دخول العمال المهرة الأوزبكيين إلى ألمانيا جولدمان ساكس وسيتي جروب يُخفضا توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني في 2024

تحتل دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في الولايات المتحدة مركز الصدارة هذا الأسبوع، كجزء من جولة مدتها 36 ساعة تشمل قرارات السياسة النقدية في البرازيل وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة واليابان. وبينما يفكر المتداولون فيما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة، فمن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة بعد أن هز الأسواق المالية العالمية بزيادتها في اجتماعه الأخير.

حقق الين أكبر مكاسب بين العملات الرئيسية، في حين تراجع الدولار بعد أن قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن هناك محاولة اغتيال واضحة ضد الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقالت كاترينا إيل، مديرة الأبحاث الاقتصادية في“موديز أناليتيكس”، لتلفزيون“بلومبرغ”:“هناك قدر هائل من القلق يحيط بدورة تخفيض الفائدة الأميركية وخاصة وتيرة هذا الخفض”. بعد هزة السوق العالمية التي أحدثها بنك اليابان الشهر الماضي،“ستكون رسائل المركزي الياباني حاسمة هذا الأسبوع في السوق بالضبط، وبأكبر قدر ممكن من الوضوح، بالخطوات التالية والتوقيتات المحددة لها”.

نظراً للإغلاقات، من المرجح أن يكون المستثمرون حذرين قبل بيانات التجارة الإقليمية وقرار السياسة لبنك إندونيسيا قبل ساعات فقط من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. كانت الصناديق العالمية تتجه نحو شراء أصول جنوب شرق آسيا حيث أن احتمال خفض أسعار الفائدة والتقييمات الجذابة يحمل وعداً بعوائد ضخمة.

يتناقض هذا التفاؤل مع الصين، حيث تباطأ الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار أكثر من المتوقع في أغسطس، في حين بلغ معدل البطالة بشكل غير متوقع أعلى مستوى له في ستة أشهر. أشار البنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى أنه سيكثف من حربه ضد الانكماش وسيعد المزيد من السياسات لإحياء الاقتصاد، بعد أن أظهرت بيانات الائتمان أن الثقة الخاصة ظلت ضعيفة.

أدى إحياء الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع عائدات الخزانة إلى الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أغلقت السندات لمدة عامين عند أدنى مستوى لها في عامين يوم الجمعة. يتوقع السوق حوالي 110 نقاط أساس من تخفيضات الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

قال مارتن ويتون، رئيس استراتيجية الأسواق المالية في ويستباك بانكينج كورب في سيدني:“نحن أمام أسبوع كبير” ومن الواضح أن لغز 25 أو 50 نقطة أساس يحتاج إلى حل.“على أقل تقدير، يجب توقع الخفض الأقل بالنظر إلى سلسلة البيانات (الصادرة) ونقطة البداية للسياسة النقدية التيسيرية، وهذا من شأنه أن يبرر تسعير السوق الآجلة”.





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