بيانات الصين تؤرق أسهم آسيا وتقلص تأثير خفض الفائدة المرتقب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تأرجحت مؤشرات الأسهم الآسيوية بين الخسائر والمكاسب اليوم الاثنين، مع تراجع تأثير خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب علامات الركود المستمر في الاقتصاد الصيني.
تحملت أسهم هونج كونج وطأة الانخفاضات، حيث سجلت أكبر انخفاض لها في أسبوع، بعد سلسلة من البيانات الصينية السيئة يوم السبت والتي تركت المتداولين يتساءلون عما إذا كانت السلطات ستبادر إلى تحفيز قوي لدعم الاقتصاد. وكانت أسواق اليابان وكوريا الجنوبية والصين مغلقة في عطلة، كما كانت سوق سندات الخزانة الآسيوية متوقفة.
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تحتل دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في الولايات المتحدة مركز الصدارة هذا الأسبوع، كجزء من جولة مدتها 36 ساعة تشمل قرارات السياسة النقدية في البرازيل وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة واليابان. وبينما يفكر المتداولون فيما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة، فمن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة بعد أن هز الأسواق المالية العالمية بزيادتها في اجتماعه الأخير.
حقق الين أكبر مكاسب بين العملات الرئيسية، في حين تراجع الدولار بعد أن قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن هناك محاولة اغتيال واضحة ضد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقالت كاترينا إيل، مديرة الأبحاث الاقتصادية في“موديز أناليتيكس”، لتلفزيون“بلومبرغ”:“هناك قدر هائل من القلق يحيط بدورة تخفيض الفائدة الأميركية وخاصة وتيرة هذا الخفض”. بعد هزة السوق العالمية التي أحدثها بنك اليابان الشهر الماضي،“ستكون رسائل المركزي الياباني حاسمة هذا الأسبوع في السوق بالضبط، وبأكبر قدر ممكن من الوضوح، بالخطوات التالية والتوقيتات المحددة لها”.
نظراً للإغلاقات، من المرجح أن يكون المستثمرون حذرين قبل بيانات التجارة الإقليمية وقرار السياسة لبنك إندونيسيا قبل ساعات فقط من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. كانت الصناديق العالمية تتجه نحو شراء أصول جنوب شرق آسيا حيث أن احتمال خفض أسعار الفائدة والتقييمات الجذابة يحمل وعداً بعوائد ضخمة.
يتناقض هذا التفاؤل مع الصين، حيث تباطأ الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار أكثر من المتوقع في أغسطس، في حين بلغ معدل البطالة بشكل غير متوقع أعلى مستوى له في ستة أشهر. أشار البنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى أنه سيكثف من حربه ضد الانكماش وسيعد المزيد من السياسات لإحياء الاقتصاد، بعد أن أظهرت بيانات الائتمان أن الثقة الخاصة ظلت ضعيفة.
أدى إحياء الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع عائدات الخزانة إلى الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أغلقت السندات لمدة عامين عند أدنى مستوى لها في عامين يوم الجمعة. يتوقع السوق حوالي 110 نقاط أساس من تخفيضات الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
قال مارتن ويتون، رئيس استراتيجية الأسواق المالية في ويستباك بانكينج كورب في سيدني:“نحن أمام أسبوع كبير” ومن الواضح أن لغز 25 أو 50 نقطة أساس يحتاج إلى حل.“على أقل تقدير، يجب توقع الخفض الأقل بالنظر إلى سلسلة البيانات (الصادرة) ونقطة البداية للسياسة النقدية التيسيرية، وهذا من شأنه أن يبرر تسعير السوق الآجلة”.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108677138
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