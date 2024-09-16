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نمو إنتاج الصين من الفحم بأكثر من 2.5% في أغسطس - جريدة البورصة

9/16/2024 4:49:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) زاد إنتاج الصين من الفحم الحراري بأكثر من 2.5% على أساس سنوي في أغسطس، إثر زيادة طلب محطات الطاقة الحرارية، وقطاع صناعة الكيماويات.

وحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني السبت الماضي، أنتجت الصين 396.55 مليون طن متري من الفحم في أغسطس، بزيادة سنوية 2.8%، ارتفاعاً من 390.37 مليون طن في يوليو.

موضوعات متعلقة الدولار قرب أدنى مستوى منذ يناير وسط توقعات خفض الفيدرالي للفائدة اتفاقية لتسهيل دخول العمال المهرة الأوزبكيين إلى ألمانيا جولدمان ساكس وسيتي جروب يُخفضا توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني في 2024

وتزامن ذلك مع تباطؤ وتيرة توليد الطاقة الكهرومائية، حيث ارتفع إنتاجها بنسبة 10.7% في أغسطس مقارنة بصعوده 36.2% في الشهر السابق حسبما ورد في البيانات.

وأدى ذلك إلى زيادة توليد الطاقة الحرارية -والتي يعتمد إنتاجها في الصين إلى حد كبير على الفحم- بنسبة 3.7% على أساس سنوي في أغسطس ليسجل 614.9 مليار كيلوواط/ ساعة، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

وأفاد محللون في تعقيب للوكالة بأن طلب قطاع الكيماويات على الفحم ظل محتفظاً بزخمه الشهر الماضي، حيث انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.3% إلى 3.05 مليار طن، وأن هذا التراجع بسبب أعمال فحص متعلقة بالأمن والسلامة جرت في وقت سابق من العام.


المصدر:

MENAFN16092024000202011048ID1108677136

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