نمو إنتاج الصين من الفحم بأكثر من 2.5% في أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) زاد إنتاج الصين من الفحم الحراري بأكثر من 2.5% على أساس سنوي في أغسطس، إثر زيادة طلب محطات الطاقة الحرارية، وقطاع صناعة الكيماويات.
وحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني السبت الماضي، أنتجت الصين 396.55 مليون طن متري من الفحم في أغسطس، بزيادة سنوية 2.8%، ارتفاعاً من 390.37 مليون طن في يوليو.
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وتزامن ذلك مع تباطؤ وتيرة توليد الطاقة الكهرومائية، حيث ارتفع إنتاجها بنسبة 10.7% في أغسطس مقارنة بصعوده 36.2% في الشهر السابق حسبما ورد في البيانات.
وأدى ذلك إلى زيادة توليد الطاقة الحرارية -والتي يعتمد إنتاجها في الصين إلى حد كبير على الفحم- بنسبة 3.7% على أساس سنوي في أغسطس ليسجل 614.9 مليار كيلوواط/ ساعة، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
وأفاد محللون في تعقيب للوكالة بأن طلب قطاع الكيماويات على الفحم ظل محتفظاً بزخمه الشهر الماضي، حيث انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.3% إلى 3.05 مليار طن، وأن هذا التراجع بسبب أعمال فحص متعلقة بالأمن والسلامة جرت في وقت سابق من العام.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108677136
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