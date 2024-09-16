استمرار ارتفاع التضخم فى إسرائيل خلال أغسطس.. متجاوزًا التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت بيانات حديثة، ارتفاع التضخم السنوى فى إسرائيل إلى 3.6%، مع استمرار الصعود الحاد لأسعار العقارات.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى؛ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.9% فى أغسطس، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين التى كانت تتراوح بين 0.5% و0.6%، وفقا لما نقلته صحيفة“جلوبس” الإسرائيلية.
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وعلى مدار عام حتى نهاية أغسطس 2024، ارتفع معدل التضخم فى إسرائيل إلى 3.6% من 3.2% فى نهاية يوليو الماضى.
وتضمن ارتفاع الأسعار فى أغسطس عدة سلع مثل الخضروات الطازجة، التى ارتفعت بنسبة 13.2%، فيما ارتفعت خدمات النقل بنسبة 2.8%، وارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 0.6%، وارتفع التعليم والثقافة والترفيه بنسبة 0.5% لكل منها، وارتفعت الصيانة المنزلية بنسبة 0.4%، وارتفعت المواد الغذائية بنسبة 0.3%.
وشملت الانخفاضات البارزة فى الأسعار الملابس والأحذية، التى انخفضت أسعارها بنسبة 1.1%، والاتصالات بنسبة 0.8%، والأثاث والأجهزة المنزلية، التى انخفضت بنسبة 0.4%.
كما نشر مكتب الإحصاء الإسرائيلي التغير فى أسعار العقارات وإيجار المنازل بين شهرى مايو ويونيو 2024، ويونيو ويوليو 2024، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.9% فى المتوسط، وهو الشهر الثامن على التوالى الذى ترتفع به الأسعار فى السوق العقارى.
وكان المكتب قد رصد تراجعا فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إسرائيل بأكثر من النصف فى الربع الأول من 2024، إلى 1.1 مليار دولار، وفى المقابل، تجاوز الإنفاق الحكومى 300 مليار شيكل أو 81.72 مليار دولار منذ بداية 2024.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108677135
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