استمرار ارتفاع التضخم فى إسرائيل خلال أغسطس.. متجاوزًا التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت بيانات حديثة، ارتفاع التضخم السنوى فى إسرائيل إلى 3.6%، مع استمرار الصعود الحاد لأسعار العقارات.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى؛ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.9% فى أغسطس، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين التى كانت تتراوح بين 0.5% و0.6%، وفقا لما نقلته صحيفة“جلوبس” الإسرائيلية.

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وعلى مدار عام حتى نهاية أغسطس 2024، ارتفع معدل التضخم فى إسرائيل إلى 3.6% من 3.2% فى نهاية يوليو الماضى.

وتضمن ارتفاع الأسعار فى أغسطس عدة سلع مثل الخضروات الطازجة، التى ارتفعت بنسبة 13.2%، فيما ارتفعت خدمات النقل بنسبة 2.8%، وارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 0.6%، وارتفع التعليم والثقافة والترفيه بنسبة 0.5% لكل منها، وارتفعت الصيانة المنزلية بنسبة 0.4%، وارتفعت المواد الغذائية بنسبة 0.3%.

وشملت الانخفاضات البارزة فى الأسعار الملابس والأحذية، التى انخفضت أسعارها بنسبة 1.1%، والاتصالات بنسبة 0.8%، والأثاث والأجهزة المنزلية، التى انخفضت بنسبة 0.4%.

كما نشر مكتب الإحصاء الإسرائيلي التغير فى أسعار العقارات وإيجار المنازل بين شهرى مايو ويونيو 2024، ويونيو ويوليو 2024، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.9% فى المتوسط، وهو الشهر الثامن على التوالى الذى ترتفع به الأسعار فى السوق العقارى.

وكان المكتب قد رصد تراجعا فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إسرائيل بأكثر من النصف فى الربع الأول من 2024، إلى 1.1 مليار دولار، وفى المقابل، تجاوز الإنفاق الحكومى 300 مليار شيكل أو 81.72 مليار دولار منذ بداية 2024.

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