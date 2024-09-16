ماريدايف تتحول لربح 1.56 مليون دولار في النصف الأول - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) تحولت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف” إلى ربح 1.56 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 328.8 ألف دولار في النصف المقارن من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 32.3 مليون دولار، مقابل 30.94 مليون دولار في النصف الأسبق.
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وأرجعت الشركة الأرباح المحققة خلال المدة المرصودة إلى تحسن الأداء التشغيلي وزيادة متوسط الأسعار في قطاع الشحن والخدمات البترولية، وكذلك إلى زيادة القدرة التشغيلية للوحدات البحرية ذات الإيجار اليومي المرتفع، وتنويع الخدمات.
وكانت كشفت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، عن إسناد للشركة عقد عمل لمدة عام بقيمة إجمالية 17.8 مليون دولار.
وأوضحت الشركة أن العقد يشتمل أعمال دعم الاستكشاف والإنتاج للبترول في مصر، ومن المقرر بدء تنفيذ العقد في الربع الثالث من العام الجاري 2024.
وكانت حصلت شركة“ماريدايف أوف شور بروجكتس” التابعة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، على عقد توريد ومد كابلات في مصر.
وأوضحت الشركة إنه تم اسناد عقد إلى الشركة التابعة لمدة 16 شهرًا بقيمة 14.4 مليون دولار ويشتمل على توريد ومد كابلات كهرباء في مصر.
وأضافت أنه من المقرر البدء في تنفيذ العقد خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ارتفعت أرباح شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، بنسبة 150% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 20.4 مليون دولار، مقارنة بربح 8.1 مليون دولار في الربع المقارن من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 56.1 مليون دولار، مقابل إيرادات 41.6 مليون دولار في الربع المقارن من 2023.
وأرجعت الشركة ارتفاع الإيرادات إلى ارتفاع متوسط الأسعار العالمية ضمن قطاع الخدمات الملاحية والبترولية بصفة عامة، وارتفاع التشغيل لبعض الوحدات البحرية ذات الأسعار العالية لمعدلات الإيجار اليومي والمؤثرة ضمن قطاع الدعم الملاحي، وتطوير الشركة من خدماتها.
كما انخفضت مصروفات الشتغيل للوحدات نتيجة سياسة إدارة الشركة في ترشيد النفقات وإيجاد بدائل بأسعار منافسة.
وتراجعت خسائر شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريديف” بنسبة 63% خلال 2023، لتصل 5 ملايين دولار، مقارنة بخسائر 13.5 مليون دولار خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 57.4 مليون دولار مقابل 47.7 مليون دولار بالعام الأسبق.
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