ماريدايف تتحول لربح 1.56 مليون دولار في النصف الأول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف” إلى ربح 1.56 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 328.8 ألف دولار في النصف المقارن من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 32.3 مليون دولار، مقابل 30.94 مليون دولار في النصف الأسبق.

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وأرجعت الشركة الأرباح المحققة خلال المدة المرصودة إلى تحسن الأداء التشغيلي وزيادة متوسط الأسعار في قطاع الشحن والخدمات البترولية، وكذلك إلى زيادة القدرة التشغيلية للوحدات البحرية ذات الإيجار اليومي المرتفع، وتنويع الخدمات.

وكانت كشفت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، عن إسناد للشركة عقد عمل لمدة عام بقيمة إجمالية 17.8 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أن العقد يشتمل أعمال دعم الاستكشاف والإنتاج للبترول في مصر، ومن المقرر بدء تنفيذ العقد في الربع الثالث من العام الجاري 2024.

وكانت حصلت شركة“ماريدايف أوف شور بروجكتس” التابعة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، على عقد توريد ومد كابلات في مصر.

وأوضحت الشركة إنه تم اسناد عقد إلى الشركة التابعة لمدة 16 شهرًا بقيمة 14.4 مليون دولار ويشتمل على توريد ومد كابلات كهرباء في مصر.

وأضافت أنه من المقرر البدء في تنفيذ العقد خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ارتفعت أرباح شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، بنسبة 150% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 20.4 مليون دولار، مقارنة بربح 8.1 مليون دولار في الربع المقارن من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 56.1 مليون دولار، مقابل إيرادات 41.6 مليون دولار في الربع المقارن من 2023.

وأرجعت الشركة ارتفاع الإيرادات إلى ارتفاع متوسط الأسعار العالمية ضمن قطاع الخدمات الملاحية والبترولية بصفة عامة، وارتفاع التشغيل لبعض الوحدات البحرية ذات الأسعار العالية لمعدلات الإيجار اليومي والمؤثرة ضمن قطاع الدعم الملاحي، وتطوير الشركة من خدماتها.

كما انخفضت مصروفات الشتغيل للوحدات نتيجة سياسة إدارة الشركة في ترشيد النفقات وإيجاد بدائل بأسعار منافسة.

وتراجعت خسائر شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريديف” بنسبة 63% خلال 2023، لتصل 5 ملايين دولار، مقارنة بخسائر 13.5 مليون دولار خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 57.4 مليون دولار مقابل 47.7 مليون دولار بالعام الأسبق.