وزير المالية: خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادى

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة تعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادى الشامل.

وأكد كجوك، خلال لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى:“حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولى على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقى”.

موضوعاتاستمرار ارتفاع التضخم فى إسرائيل خلال أغسطس.. متجاوزًا التوقعات وثيقة: 33 جهة حكومية تمتلك 709 شركات بنهاية أغسطس “التجارى الدولى” يرشح“هشام عز العرب” كرئيس تنفيذى.. و”نيفين صبور” غير تنفيذى

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى شريك اقتصادى هام لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة.

وأكد:“نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.

وتابع أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية الاقتصاد، موضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى تم إطلاقها مؤخرًا، تعكس إصرار الحكومة على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبى، والحرص على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.

ولفت إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.